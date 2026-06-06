Frente de la Patria de Vietnam llama a la población a impulsar un movimiento nacional en favor del medio ambiente

Hanoi (VNA) - El Presídium del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) lanzó un llamamiento dirigido a toda la población, funcionarios, soldados, organismos, empresas, organizaciones e individuos para sumarse al movimiento de emulación “Todo el pueblo unido por la protección del medio ambiente, por un Vietnam verde, limpio y hermoso”.



En el documento, el FPV destaca que Vietnam se encuentra en una nueva etapa de desarrollo marcada por la innovación, la integración internacional y el objetivo de alcanzar un crecimiento rápido y sostenible.



No obstante, junto a los logros socioeconómicos alcanzados, el país enfrenta desafíos cada vez más urgentes relacionados con la contaminación ambiental, el aumento de los residuos sólidos urbanos, la degradación de la calidad del aire y de las fuentes de agua, la disminución de los recursos naturales, los desechos plásticos, los alimentos inseguros y los impactos del cambio climático.



Según el llamamiento, estos problemas ya no constituyen una amenaza lejana, sino una realidad que afecta directamente la salud de la población, la calidad del crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.



El Presídium del Comité Central del FPV subrayó que el Partido y el Estado consideran la protección ambiental una cuestión de importancia vital para el futuro de la nación. En esa línea, el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam fijó como objetivo vincular de manera estrecha y armoniosa el desarrollo económico, cultural y social con la preservación del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de la población.



Bajo ese espíritu, el Frente exhortó a los vietnamitas dentro y fuera del país, así como a organismos, instituciones, empresas y ciudadanos, a participar activamente en el movimiento mediante acciones concretas, prácticas y permanentes.



El llamamiento insta a cada ciudadano, especialmente a los funcionarios y militantes del Partido, a comenzar por acciones sencillas como evitar arrojar basura al entorno, reducir el uso de bolsas de plástico y productos desechables, ahorrar electricidad y agua, plantar y cuidar árboles, y mantener limpios los espacios públicos.



Asimismo, anima a las familias a adoptar estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, clasificar los residuos en origen, conservar limpios sus hogares y alrededores, ampliar los espacios verdes y construir entornos familiares más saludables, armoniosos y sostenibles.



Recolección de residuos plásticos en el lecho marino en el barrio Quy Nhon Dong, provincia de Gia Lai (Foto: VNA)

A nivel comunitario, se propone reforzar el espíritu de solidaridad y autogestión mediante la organización periódica de jornadas de limpieza, la eliminación de vertederos improvisados y el desarrollo de calles, barrios y comunidades modelo caracterizados por entornos verdes, limpios y ordenados.



Las comunas, barrios y zonas administrativas especiales están llamadas a desempeñar un papel central en la protección ambiental, fortaleciendo los sistemas de recogida y tratamiento de residuos y promoviendo la conservación de espacios públicos, ríos, canales, lagos, playas, centros culturales y lugares de culto.



Por su parte, organismos estatales, centros educativos, empresas e instalaciones productivas deberán cumplir de manera ejemplar la legislación ambiental, impulsar la innovación tecnológica para reducir emisiones, mantener espacios de trabajo limpios y fomentar iniciativas y soluciones eficaces en favor de la protección del entorno.



El FPV destacó que preservar un entorno verde, limpio y hermoso no solo representa una responsabilidad colectiva, sino también un valor cultural profundamente arraigado en la sociedad vietnamita contemporánea, contribuyendo a la construcción de un estilo de vida sostenible, responsable y comprometido con la comunidad.



Con el mensaje “Cada ciudadano es un ciudadano verde; cada familia es un espacio verde; cada comunidad, organismo y unidad es una comunidad verde”, la organización expresó su confianza en que el movimiento se extenderá por todo el país y se consolidará como una acción permanente y efectiva de la sociedad.



El Presídium del Comité Central del FPV agradeció además la participación y las iniciativas concretas de ciudadanos, organismos, organizaciones e individuos, que contribuyen a la construcción de un Vietnam más verde, limpio, hermoso, próspero, civilizado y feliz./.