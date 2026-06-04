Medio ambiente

Norte de Vietnam refuerza la respuesta ante lluvias intensas e inundaciones

Vietnam alerta sobre lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en el norte, e insta a reforzar las medidas de prevención y respuesta.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)
Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Comité Directivo Nacional de Defensa Civil de Vietnam emitió hoy la Directiva N.º 18/BCD-BNNMT, dirigida a los Comités Populares de las provincias y ciudades del norte, en la que solicita intensificar las medidas de prevención y respuesta ante lluvias intensas, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y otros fenómenos meteorológicos extremos como tornados, tormentas eléctricas, granizadas y fuertes vientos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, entre la tarde y la noche del 4 de junio se prevén lluvias moderadas acompañadas de tormentas en el norte del país, con precipitaciones localmente muy intensas que podrían superar los 130 mm e incluso alcanzar más de 100 mm en apenas tres horas.

Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones en zonas bajas, crecidas repentinas en ríos y arroyos, así como deslizamientos en áreas de montaña, además de la posible aparición de fenómenos severos asociados a las tormentas.

Ante este escenario, el Comité instó a las autoridades locales a seguir de cerca los boletines meteorológicos, reforzar la comunicación de alertas a la población y a los niveles de base, y adoptar de manera oportuna medidas de prevención.

Asimismo, pidió revisar las zonas de alto riesgo y evacuar a los habitantes cuando sea necesario, movilizar fuerzas de respuesta rápida para despejar cauces obstruidos y garantizar la preparación de recursos locales para apoyar la recuperación en caso de daños.

Las autoridades provinciales también deberán fortalecer la información y la divulgación comunitaria para mejorar la capacidad de respuesta de la población ante desastres naturales, además de mantener el régimen de guardia permanente y reportar regularmente la situación al Comité Directivo Nacional de Defensa Civil, a través de la Dirección de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente./.

VNA
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Cambio Climático

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