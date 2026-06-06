Thuong Lam, un destino donde convergen naturaleza y cultura en provincia de Tuyen Quang

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - Enclavada entre montañas y bosques en el norte de la provincia de Tuyen Quang, la comuna de Thuong Lam es conocida como la “Bahía de Ha Long terrestre en medio de la gran selva”, un destino que cautiva por sus imponentes paisajes kársticos reflejados en las aguas esmeralda del lago ecológico Na Hang–Lam Binh.​

Desde el embarcadero de Thuy, los visitantes pueden recorrer en barco las más de 8.000 hectáreas del lago, contemplar bosques primarios, cadenas de montañas de piedra caliza que emergen sobre el agua y aldeas de las etnias Tay, Dao y Mong asentadas en las laderas. Este entorno natural también está rodeado de leyendas populares, entre ellas la historia de las 99 montañas y el paraje de Coc Vai Pha.​

Según las autoridades locales, el atractivo de Thuong Lam no se limita a sus paisajes, sino que también radica en la armoniosa convivencia entre la naturaleza y la cultura de las comunidades que habitan la zona. Por ello, la localidad apuesta por un modelo de desarrollo turístico vinculado a la preservación de la identidad cultural y del entorno natural.​

Además de los recorridos por el lago, los turistas pueden visitar atractivos como las cascadas Khuoi Nhi y Nam Me, así como las cuevas Song Long y Khuoi Pin. Actividades como el kayak, la exploración de cavernas y el ecoturismo ofrecen una experiencia inmersiva en plena naturaleza.

Belleza de la cascada Khuoi Nhi. (Fuente: VNA)

Uno de los mayores encantos de Thuong Lam es la riqueza cultural de sus grupos étnicos. Los visitantes tienen la oportunidad de alojarse en tradicionales casas sobre pilotes, disfrutar de los cantos Then y de la música interpretada con el instrumento Dan Tinh, además de conocer las costumbres características de las comunidades montañesas. La gastronomía local, con especialidades como el pescado de arroyo a la parrilla, la carne de búfalo seca y el licor de maíz, aporta un atractivo adicional a la experiencia.​

En los últimos años, tras ser reconocido como sitio paisajístico de categoría nacional, Thuong Lam ha impulsado mejoras en la infraestructura turística y desarrollado una red de alojamientos familiares y servicios de turismo comunitario. Estos avances han permitido fortalecer la actividad turística sin alterar la autenticidad del destino, resaltando aún más sus valores naturales y culturales.​

De cara al futuro, la localidad continuará promoviendo un modelo de turismo comunitario sostenible que contribuya a elevar la calidad de los servicios sin perder la sencillez y las tradiciones que la caracterizan.​

En el contexto del desarrollo turístico de Tuyen Quang, Thuong Lam se consolida progresivamente como uno de los destinos con mayor potencial de la provincia. Más que un lugar para visitar o descansar, ofrece a los viajeros la oportunidad de vivir experiencias auténticas, descubrir las historias del territorio y comprender la estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza./.