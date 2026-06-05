Vietnam consolida su atractivo entre turistas internacionales

Hanoi, 05 jun (VNA)- Vietnam atendió a un total de 10,6 millones de visitantes internacionales en los primeros 5 meses de 2026, la cifra más alta registrada hasta la fecha, según anunció la Autoridad Nacional de Turismo.



Con este resultado, el sector sin humo ha cumplido con el 42% de la meta fijada para 2026, que contempla la llegada de 25 millones de turistas internacionales.



Solo en mayo, el país acogió cerca de 1,8 millones de visitantes extranjeros, lo que representa un incremento del 16,5% en comparación con el mismo período del año anterior.



En un contexto en el que el turismo mundial sigue sufriendo los impactos de las inestabilidades geopolíticas, los conflictos regionales y las dificultades económicas en numerosas naciones, Vietnam continúa siendo evaluado como un destino seguro, estable y atractivo.



Un entorno sociopolítico estable, costos turísticos competitivos, un sistema de rutas aéreas internacionales en constante expansión junto con políticas de visado cada vez más flexibles se están convirtiendo en ventajas clave que ayudan a Vietnam a incrementar su competitividad en el mapa turístico global.



Los 10 mayores mercados emisores de turistas hacia Vietnam en los primeros 5 meses del año fueron China, Corea del Sur, Rusia, Taiwán (China), Camboya, Estados Unidos, India, Japón, Filipinas y Australia. Cabe destacar que China y Corea del Sur continúan siendo los dos mercados clave, aportando casi el 40% del total de visitantes internacionales que llegan al país indochino.



Los turistas participan en la elaboración de diseños en bambú en un lugar turístico del barrio de Hoi An Dong, en Da Nang. (Foto: VNA)



El mercado de Camboya registró un avance significativo al ascender a la quinta posición. Rusia escaló hasta el tercer puesto dentro del grupo de los mayores mercados emisores de visitantes. Tras una etapa de sólida recuperación, el número recibido de turistas rusos durante los primeros cinco meses de 2026 alcanzó aproximadamente el 90% del volumen registrado en todo 2019. Mientras tanto, la India sigue emergiendo como un mercado lleno de perspectivas con una alta tasa de crecimiento, abriendo la posibilidad de alcanzar la marca de un millón de turistas en 2026.



En términos de ritmo de expansión, el Sudeste Asiático siguió contribuyendo de manera destacada al crecimiento del turismo vietnamita. Filipinas registró un aumento del 71,9% y ascendió al noveno puesto entre los principales mercados emisores de turistas hacia Vietnam.



Muchos otros mercados también mantuvieron una fuerte tendencia al alza, como Camboya con un aumento del 40,2%, Indonesia con un 28,7%, Singapur con un 28,5% y Malasia con un 21%. En el sur de Asia, el mercado de la India creció un 50,4%, reafirmando su gran potencial de expansión en el futuro.



Según los expertos en turismo, las ventajas de la corta distancia geográfica, la favorable conectividad aérea y la tendencia al alza de los viajes de corta duración dentro de la región están ayudando a que el Sudeste Asiático se consolide como uno de los principales motores de crecimiento de la industria del ocio de Vietnam.



De manera especial, Europa fue la región que presentó la mayor tasa de crecimiento en los primeros 5 meses del año, alcanzando un 54,8%. Diversos mercados de Europa Occidental y el Norte de Europa continúan manteniendo un crecimiento favorable.



Asimismo, mercados de larga distancia como Australia, con un incremento del 21,2%, y Estados Unidos, con un 18,8%, demuestran el atractivo cada vez mayor que ejercen los destinos vietnamitas entre los viajeros internacionales.



Con más de 10,6 millones de vacacionistas foráneos durante los primeros 5 meses del año, el turismo vietnamita cuenta con un inicio favorable para avanzar hacia la meta de recibir a 25 millones de visitantes en el año 2026.



Este resultado no solo ratifica la sólida recuperación de la industria sin humo, sino que también contribuye a impulsar el crecimiento económico, de los servicios y del comercio./.