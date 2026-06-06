Vietnam lanza un movimiento nacional por un país más verde y sostenible

Nghe An, Vietnam (VNA) - Vietnam lanzó hoy un movimiento nacional destinado a movilizar a toda la sociedad en la protección del medio ambiente, en el marco de las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), el Mes de Acción por el Medio Ambiente y la Semana del Mar y las Islas de Vietnam 2026.



La ceremonia, celebrada en la provincia central de Nghe An, fue organizada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) y las autoridades provinciales, bajo el lema “Todos unidos para proteger el medio ambiente por un Vietnam verde, limpio y hermoso”.



Durante el acto, la presidenta del Comité Central del FPV, Bui Thi Minh Hoai, advirtió que la contaminación ambiental ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en un desafío tangible que afecta directamente la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población.



La dirigente reiteró que la protección ambiental constituye una cuestión de importancia vital para el desarrollo nacional y recordó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam estableció como prioridad armonizar el crecimiento económico, cultural y social con la preservación del entorno y la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía.



En este contexto, subrayó que la defensa del medio ambiente ya no es una opción, sino una responsabilidad compartida por instituciones, organizaciones, empresas, familias y ciudadanos, y un requisito indispensable para garantizar un desarrollo rápido y sostenible.



Con el propósito de extender las iniciativas comunitarias y fortalecer la unidad nacional, el Presídium del Comité Central del FPV hizo un llamamiento a la población, los funcionarios, las fuerzas armadas, el sector empresarial, las organizaciones sociales y los vietnamitas residentes en el extranjero para que participen activamente en el movimiento mediante acciones concretas y permanentes.



Entre las medidas propuestas figuran la reducción del uso de plásticos de un solo uso, la correcta gestión de los residuos, el ahorro de recursos naturales y la plantación de árboles. Asimismo, se exhortó a las familias a adoptar hábitos de vida sostenibles y a clasificar los residuos desde el origen para contribuir a la creación de entornos más limpios y saludables.



Las comunidades locales fueron instadas a reforzar las labores de saneamiento, mejorar los sistemas de recogida y tratamiento de desechos y desarrollar espacios públicos más verdes y agradables. Al mismo tiempo, las instituciones, centros educativos y empresas deberán cumplir estrictamente la normativa ambiental, promover la innovación tecnológica y reducir las emisiones contaminantes.



La presidenta del Comité Central del FPV, Bui Thi Minh Hoai, interviene en la cita. (Foto: VNA)



Bui Thi Minh Hoai enfatizó que la protección ambiental es una responsabilidad colectiva y afirmó que la meta de construir un Vietnam verde, limpio y hermoso será alcanzable cuando cada ciudadano se convierta en un “ciudadano verde”, cada hogar en un “espacio verde” y cada comunidad en una “comunidad verde”.



Por su parte, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung señaló que el cambio climático, la contaminación ambiental, la degradación de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad figuran entre los mayores desafíos que enfrenta actualmente la humanidad, debido a su impacto sobre los ecosistemas y el desarrollo socioeconómico.



El dirigente destacó que Vietnam trabaja junto con la comunidad internacional para afrontar estos retos globales, al tiempo que impulsa un modelo de crecimiento verde y sostenible que contribuya a materializar el objetivo de convertirse en un país desarrollado de ingresos altos para 2045.



Asimismo, recordó que la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la economía marina ocupan un lugar central en las políticas y estrategias del Partido y del Estado. Según indicó, la conciencia social sobre estos temas ha experimentado avances significativos en los últimos años, respaldados por numerosos modelos e iniciativas exitosas implementados en localidades, organismos, empresas, escuelas y comunidades de todo el país.



Ho Quoc Dung expresó su confianza en que el movimiento recién lanzado trascienda el ámbito de una campaña puntual y se consolide como un amplio movimiento social, permanente y de largo plazo, integrado en la conciencia, los hábitos y las acciones cotidianas de ciudadanos, comunidades y empresas.



Ante los desafíos que aún persisten, instó a ministerios, sectores y administraciones locales a perfeccionar las políticas públicas y fortalecer la gestión estatal en materia ambiental y de respuesta al cambio climático, manteniendo el principio de no sacrificar el medio ambiente en favor del crecimiento económico.



También llamó a acelerar la transición ecológica, promover la economía circular y la economía azul, avanzar hacia la meta de emisiones netas cero para 2050 e impulsar el uso eficiente de la energía, las fuentes renovables y las actividades económicas de bajas emisiones de carbono.



Igualmente, abogó por fortalecer la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente, así como por extender los estilos de vida sostenibles y el consumo responsable en toda la sociedad.



En representación de la provincia anfitriona, el presidente del Comité Popular de Nghe An, Vo Trong Hai, destacó los esfuerzos locales para reforzar la recogida y el tratamiento de residuos en zonas industriales, urbanas y aldeas artesanales, así como para promover la economía verde, la economía circular y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.



Nghe An reafirmó además su compromiso de proteger los bosques, los recursos hídricos y los ecosistemas naturales, al tiempo que fomenta estilos de vida respetuosos con el medio ambiente con el objetivo de generar cambios duraderos en la conciencia y el comportamiento de la población./.