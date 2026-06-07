Primer ministro de Vietnam preside la ceremonia de bienvenida a su homólogo laosiano

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy la ceremonia oficial de bienvenida a su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, quien se encuentra en el país para una visita oficial y el tercer Foro del Futuro de la ASEAN, del 7 al 9 de junio.



La visita se realiza en un contexto en el que las relaciones Vietnam–Laos continúan consolidándose y desarrollándose de manera sustantiva y eficaz en todos los ámbitos. Ambos países otorgan una prioridad especial el uno al otro en su política exterior.



La visita del primer ministro Sonexay Siphandone a Vietnam y su participación en el Foro del Futuro de la ASEAN tiene un significado importante, ya que permite a ambos países revisar integralmente la implementación de los acuerdos alcanzados.



Tras las actividades protocolares, ambos primeros ministros encabezaron las conversaciones oficiales para evaluar los resultados de la cooperación bilateral y proponer nuevas orientaciones, además de presenciar la firma de documentos de cooperación y visitar una exposición fotográfica sobre la historia de las relaciones Vietnam–Laos.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la ceremonia oficial de bienvenida a su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)

El mismo día, el primer ministro Sonexay Siphandone y la delegación que lo acompaña también rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y colocaron ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires en Hanoi.



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 5 de septiembre de 1962, Vietnam y Laos han mantenido una relación estrecha y sólida, reafirmando una solidaridad especial, cooperación y apoyo mutuo en la defensa de la independencia, soberanía e integridad territorial de cada país.



La elevación de las relaciones a una “amistad especial, solidaridad especial y cooperación integral” en febrero de 2019 marcó un hito histórico importante, creando un nuevo impulso en la cooperación bilateral. En diciembre de 2025, sobre la base de esta tradición, los líderes de ambos países acordaron profundizar aún más el contenido de las relaciones, elevándolas a un nuevo nivel de “amistad especial, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”, reflejando una visión común y la interconexión de intereses estratégicos a largo plazo.



Ambas partes mantienen eficazmente los mecanismos de cooperación bilateral, especialmente la reunión de la Comisión Intergubernamental Vietnam–Laos, así como los intercambios entre ministerios, sectores y localidades, además de contactos de alto nivel regulares.



En foros regionales e internacionales, ambos países coordinan estrechamente y se apoyan mutuamente, especialmente dentro de la ASEAN y los mecanismos subregionales del Mekong.



Además de la cooperación político-diplomática, las relaciones económicas, comerciales y de inversión han registrado avances significativos. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los tres mil millones de dólares, un aumento del 32% respecto a 2024. Numerosos proyectos de empresas vietnamitas en Laos se han convertido en modelos de cooperación exitosos, generando empleo, ingresos fiscales y transferencia de tecnología.



La cooperación en defensa y seguridad continúa ampliándose como uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales, contribuyendo a la estabilidad política, la defensa y el orden social en ambos países. También se han logrado resultados positivos en áreas como conectividad de transporte, educación, cultura, intercambios populares y turismo./.



