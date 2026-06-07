Visita oficial de primer ministro timorense a Vietnam contribuirá a fortalecer amistad tradicional

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Hanoi (VNA)- Por invitación del primer ministro de Vientam, Le Minh Hung, el jefe del Gobierno de Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, realiza una visita oficial a Vietnam y participa en el III Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) del 7 al 10 de este mes, en contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y a la consolidación de la paz en la región.

Relaciones político-diplomáticas estrechas y de confianza

Vietnam y Timor Leste mantienen una amistad de larga data. Vietnam fue uno de los primeros países en reconocer al Frente Revolucionario de TimorLeste Independiente (FRETILIN) en septiembre de 1975.

Tras la independencia de Timor Leste, el 20 de mayo de 2002, ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 28 de julio del mismo año. Desde entonces, los vínculos bilaterales han continuado desarrollándose de manera positiva.

Timor Leste inauguró su Embajada en Hanoi en abril de 2012. Por su parte, Vietnam decidió establecer su embajada en Dili en julio de 2025, la cual comenzó oficialmente sus operaciones en abril de 2026. La apertura de esta misión diplomática es considerada un hito importante que contribuirá a profundizar y hacer más práctica y eficaz la cooperación bilateral, en beneficio de ambos pueblos y del desarrollo y la solidaridad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Los dirigentes de ambos países han mantenido intercambios regulares de alto nivel. Asimismo, los países han coordinado eficazmente sus posiciones en foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas (ONU).

En concreto, Timor Leste ha respaldado las candidaturas de Vietnam a diversos organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2023-2025), el Comité del Patrimonio Mundial (2023-2027) y el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2022-2026).

A su vez, Vietnam ha apoyado de manera constante la adhesión de Timor Leste a la ASEAN, proceso que culminó con su incorporación oficial como undécimo miembro de la organización en octubre de 2025.

Más recientemente, al margen del XXIII Diálogo Shangri-La en Singapur, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo un encuentro con el presidente José Ramos-Horta el 29 de mayo de 2026. Durante la reunión, el dirigente vietnamita felicitó a Timor Leste por su adhesión oficial a la ASEAN, calificándola como un hito histórico tanto para Timor Leste como para el proceso de desarrollo del bloque regional. Asimismo, reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la amistad y la cooperación integral con Timor Leste, y expresó su disposición a seguir compartiendo experiencias en materia de desarrollo e integración, así como a coordinar estrechamente dentro de la familia de la ASEAN.

Por su parte,José Ramos-Horta manifestó su admiración por los notables logros de desarrollo del país y por el creciente prestigio de Vietnam en los ámbitos regional e internacional. Reafirmó que Vietnam sigue siendo un amigo cercano y un socio fiable de Timor Leste, y expresó su deseo de continuar recibiendo experiencias vietnamitas en desarrollo socioeconómico, fortalecimiento institucional, formación de recursos humanos e integración internacional.

En la tarde del 11 de diciembre de 2025, en la sede de la Secretaría de la ASEAN, el primer ministro de Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, realizó su primera visita política a la sede de la ASEAN (Yakarta, Indonesia) desde que su país se convirtió en el undécimo miembro de la Asociación. (Fuente: VNA)

Cooperación activa en múltiples sectores​

La cooperación económica y comercial entre ambos países ha mantenido un crecimiento constante. En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 18,7 millones de dólares. El comercio se compone principalmente de exportaciones vietnamitas, especialmente arroz, además de bienes de consumo y productos alimentarios procesados.

Los dos países han firmado numerosos acuerdos de cooperación, entre ellos el Acuerdo Marco de Cooperación Técnica y Económica, suscrito en abril de 2010, y acordaron establecer un mecanismo de Comité Conjunto.

La cooperación en materia de inversión también se ha convertido en un punto destacado, especialmente a través del exitoso funcionamiento de la empresa Viettel Timor (Telemor). Este proyecto de inversión del Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel) presta servicios de telecomunicaciones en Timor Leste. Fundada el 22 de agosto de 2012 e iniciando oficialmente sus operaciones el 10 de julio de 2013, Telemor se ha consolidado como el mayor operador de telecomunicaciones del país, con una cuota de mercado cercana al 52%. La empresa ha contribuido significativamente a transformar el sector de las telecomunicaciones y a impulsar el desarrollo nacional. Sus logros y aportes han sido reconocidos por el Gobierno de Timor Leste mediante diversos galardones que destacan su papel en el avance de esta industria.

Más allá del ámbito de las telecomunicaciones, ambos países cuentan con un amplio potencial de cooperación en sectores como la agricultura, la educación y el petróleo y el gas. Según el embajador de Timor Leste en Vietnam, João Pereira, su país está interesado en aprender de la experiencia vietnamita en materia de desarrollo, especialmente en agricultura de alta tecnología y desarrollo industrial.

Actualmente, Timor Leste estudia la posibilidad de enviar trabajadores a zonas industriales del país indochino, incluidas las de la provincia de Bac Ninh. Esta iniciativa brindaría a los trabajadores timorenses valiosas oportunidades para adquirir experiencia en entornos modernos de producción antes de regresar a su país y contribuir a su desarrollo nacional.



Vietnam continúa una estrecha cooperación con Timor Leste en el marco de ASEAN

La visita oficial a Vietnam del primer ministro Xanana Gusmão y su participación en el III Foro del Futuro de la ASEAN se consideran acontecimientos de gran relevancia, especialmente para el proceso de integración de Timor Leste como nuevo miembro de la ASEAN y para el futuro desarrollo de la Comunidad de la ASEAN.

Se espera que la visita contribuya a reforzar la confianza política, impulsar una cooperación sustantiva y eficaz en todos los ámbitos, y permitir que Timor Leste aproveche la experiencia y el apoyo de Vietnam para participar de manera efectiva en la ASEAN y en los mecanismos de cooperación regional.

Según Veeramalla Anjaiah, investigador principal del Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CSEAS) de Indonesia, la participación de Timor Leste en el AFF 2026 demuestra la importancia que el país concede al papel de la ASEAN y su deseo de involucrarse más profundamente en los procesos de cooperación regional tras su incorporación al bloque en octubre de 2025. Esta participación no solo reafirma el compromiso de Timor Leste con los objetivos comunes de la ASEAN, sino que también fortalece los vínculos con los socios regionales para promover el desarrollo socioeconómico.

Anjaiah señaló que Vietnam ha sido uno de los más firmes defensores de la adhesión de Timor Leste a la ASEAN y ha acompañado constantemente al país durante todo su proceso de integración regional. Asimismo, consideró que el potencial de cooperación futura entre ambas naciones sigue siendo enorme, particularmente en áreas como el comercio, la inversión, la educación, el desarrollo de recursos humanos, la seguridad y la cooperación regional.

Por su parte, el embajador de Timor Leste en Vietnam, João Pereira, expresó su confianza en que las relaciones bilaterales continuarán fortaleciéndose en los próximos años mediante la ampliación de los intercambios entre pueblos, el impulso de los vínculos empresariales y una cooperación económica cada vez más profunda entre ambos países./.

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