Foro del Futuro de ASEAN 2026: Ratificación del prestigio internacional de Vietnam

Hanoi (VNA) - Los embajadores de Laos, Filipinas, Tailandia, Indonesia, Australia y Timor-Leste en Vietnam coincidieron en que la organización del III Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), que tendrá lugar en del 9 al 10 de junio, es estratégica y sumamente oportuna en medio de la compleja coyuntura global.



El foro no solo propicia un espacio de diálogo abierto, sino que se consolida como una plataforma esencial para que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) diseñe su visión a largo plazo y responda con proactividad a los desafíos regionales y globales, con miras a la Visión de la Comunidad de la ASEAN para 2045.



Espacio de diálogo estratégico y multidimensional



A diferencia de las citas tradicionales enfocadas en problemáticas coyunturales, el AFF se posiciona como un entorno especializado para debatir el futuro del bloque. Al respecto, el embajador de Filipinas en Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, señaló que el foro complementa las deliberaciones de los líderes de la ASEAN al aportar una visión prospectiva en las relaciones exteriores, elemento clave ante la incorporación de Timor-Leste como undécimo miembro, lo que exige revaluar la ruta del bloque en los próximos 10 o 20 años sobre sus tres pilares: político-seguridad, económico y sociocultural.



Por su parte, el embajador de Timor-Leste, João Pereira, definió al AFF como una plataforma de alto nivel bajo el formato de “Canal 1,5” (que integra tanto a organismos gubernamentales como a representantes no oficiales de la academia, el sector empresarial, la prensa y organizaciones internacionales).



Este modelo, según complementó el embajador de Indonesia, Adam Mulawarman Tugio, otorga un valor fundamental al permitir debates exploratorios libres de las ataduras de los protocolos diplomáticos estrictos, facilitando el intercambio abierto sobre temas complejos o divergencias respecto a la competencia entre las grandes potencias para hallar consensos.



Solidaridad, resiliencia e integración económica



Frente a desafíos globales como la ruptura de las cadenas de suministro, las presiones inflacionarias y las disputas geopolíticas, la embajadora de Laos, Khamphao Ernthavanh, elogió el lema del foro “Forjando juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.



Basándose en la experiencia de su país en la presidencia de la ASEAN en 2024, la diplomática remarcó que ningún miembro puede afrontar estos retos de forma aislada, por lo que el enfoque inclusivo del foro es indispensable para transformar las preocupaciones comunes en acciones colectivas.



Como muestra de la solidaridad y previsión del bloque, el representante filipino recordó la creación de marcos legales para compartir reservas energéticas ante crisis internacionales o la extensión de asistencia consular mutua a ciudadanos de la ASEAN en regiones remotas.



En el plano económico, el embajador indonesio instó a elevar el comercio intrarregional, que hoy solo representa el 23%, mediante el aprovechamiento de las ventajas complementarias: Vietnam en electrónica, Malasia en semiconductores, Tailandia en automoción, Indonesia en recursos naturales y Singapur en servicios financieros. El fortalecimiento de las redes productivas, la optimización de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el impulso al Acuerdo Marco sobre Economía Digital (DEFA) constituyen pasos prácticos evaluados en la cita.



Innovación en redes de diálogo y enfoque urbano



Una de las grandes novedades del AFF 2026 es la inclusión de los partidos políticos en los debates, iniciativa aplaudida por la embajadora de Tailandia, Urawadee Sriphiromya, quien los consideró puentes esenciales entre la ciudadanía y los decisores.



Adam M. Tugio añadió que esta apertura dota al proceso de integración de un respaldo político interno continuo que trasciende los mandatos gubernamentales y conecta las labores de la ASEAN con el electorado.



Desde la perspectiva de los socios externos, la embajadora de Australia, Gillian Bird, cuyo país es el socio de diálogo más antiguo del bloque (desde 1974), ratificó el compromiso de Canberra de impulsar el comercio, la inversión y la educación en la zona. Bird resaltó la relevancia de la transformación digital y las tecnologías financieras (fintech) en la agenda para redefinir el futuro económico regional.



Asimismo, el foro otorgó especial importancia a la cooperación subregional y al desarrollo urbano. La embajadora laosiana defendió la integración de la subregión del Gran Mekong en la agenda principal para transformarla en un motor de cohesión de la ASEAN mediante proyectos de infraestructura conectada, tales como la autopista Hanoi-Vientiane o el ferrocarril Vung Ang-Vientiane, permitiendo que naciones sin litoral como Laos devengan centros neurálgicos de conectividad física y aduanera.



Paralelamente, se celebra por primera vez en la capital vietnamita la Reunión de Líderes de Ciudades de la ASEAN bajo el tema “Impulsar el futuro desde ciudades inteligentes, sostenibles y conectadas”.



La diplomática tailandesa encomió este hito, señalando que refleja el liderazgo de Vietnam en la modernización urbana, la gobernanza digital y la planificación sostenible con identidad cultural, posicionando a Hanoi como un coordinador idóneo para intercambiar experiencias en gestión de Inteligencia Artificial (IA).



Consolidación del rol internacional de Vietnam



A través del AFF 2026, Vietnam ratifica su capacidad de convocatoria y su liderazgo constructivo en el Sudeste Asiático. La embajadora de Australia elogió el creciente protagonismo del país indochino y enfatizó el valor del multilateralismo de la ASEAN para salvaguardar la paz basada en el consenso y el respeto al derecho internacional, compartiendo con Vietnam la visión de proteger un orden regulado por normas, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Los jefes de misión diplomática coincidieron en que los lazos bilaterales de Vietnam con sus socios del bloque fungen como motores de la ASEAN. Mientras Filipinas vislumbra un enorme potencial en la economía azul combinando su iniciativa marítima con el dinamismo económico vietnamita, Tailandia ratifica la alianza para encarar amenazas de seguridad no tradicionales como el cibercrimen, e Indonesia proyecta que la sólida alianza económica entre Yakarta y Hanoi servirá de modelo para materializar la Visión de la ASEAN para 2045./.

VNA