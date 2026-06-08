Cultura y gastronomía vietnamitas cautivan al público checo

Praga (VNA) - El Festival Cultural y Gastronómico de las Embajadas se celebró en la Plaza de la Victoria de Praga, en la República Checa, con la participación de más de 60 países y un centenar de puestos representativos de diversas culturas del mundo.



Convertida en un espacio multicultural, la capital checa acogió sabores, músicas y tradiciones procedentes de los cinco continentes. Los visitantes tuvieron la oportunidad de descubrir especialidades culinarias, disfrutar de espectáculos folclóricos y participar en actividades que destacaban la riqueza de los patrimonios nacionales.



La gastronomía volvió a ser uno de los principales atractivos del festival. Las embajadas participantes presentaron los platos más emblemáticos de sus respectivos países. Una de las particularidades del evento fue que muchos de los alimentos fueron preparados y servidos directamente por los propios diplomáticos, lo que favoreció el intercambio cultural en un ambiente cordial y cercano.



El pabellón de Vietnam figuró entre los más concurridos. Los rollitos de primavera fritos, los camarones empanados, los buñuelos tradicionales y otras especialidades regionales tuvieron una excelente acogida entre los visitantes. Muchas personas también aprovecharon la ocasión para fotografiarse con Non la, el famoso sombrero cónico vietnamita.



Este año marca la novena participación consecutiva de la Embajada de Vietnam en la República Checa en este evento, en colaboración con empresas vietnamitas establecidas en el país. A través de la promoción de su cocina, sus tradiciones y su hospitalidad, Vietnam continúa fortaleciendo su imagen y su identidad cultural ante la comunidad internacional.



Más allá de su dimensión gastronómica y artística, el Festival Cultural y Gastronómico de las Embajadas constituye también una importante plataforma para el diálogo intercultural y el acercamiento entre los pueblos. La activa presencia de la comunidad vietnamita y de las empresas vietnamitas en esta manifestación demuestra su creciente integración y su significativa contribución a la vida económica, cultural y social de la República Checa./.





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