Política

Primer ministro de Camboya llega a Vietnam para visita oficial y Foro de Futuro de ASEAN

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, llegó hoy a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam y participar en el tercer Foro Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, que se celebra del 8 al 9 de junio en esta capital, por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.

El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, recibe al primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, en el aeropuerto. (Foto: VNA)
El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, recibe al primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, en el aeropuerto. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Camboya, Hun Manet, llegó hoy a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam y participar en el tercer Foro Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, que se celebra del 8 al 9 de junio en esta capital, por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.

Acompañan al primer ministro camboyano en este viaje su esposa, Pich Chanmony Hun Manet, así como varios altos funcionarios, entre ellos el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Prak Sokhonn; el ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Dith Tina; la ministra de Comercio, Cham Nimul; el ministro de Información, Neth Pheaktra; el ministro de Turismo, Huot Hak; y el ministro de Obras Públicas y Transporte, Peng Ponea.

La visita tiene lugar en un contexto en el que Vietnam y Camboya están implementando activamente las orientaciones estratégicas acordadas por los máximos dirigentes de ambos países.

Según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Phạm Thu Hang, las recientes visitas de alto nivel han abierto una nueva etapa cualitativa en las relaciones bilaterales, fortaleciendo la confianza y la cooperación mutua.

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El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, recibe al primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, en el aeropuerto. (Foto: VNA)

Por su parte, el embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, afirmó que esta visita generará un nuevo impulso para profundizar una cooperación más sustancial y eficaz entre ambos países, contribuyendo a la paz y la estabilidad regionales.

Destacó además el fuerte crecimiento de la cooperación económica, comercial y de inversión como uno de los aspectos más positivos de la relación bilateral.

De cara al 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya, ambas partes esperan reforzar la conectividad económica, desarrollar la infraestructura de transporte y logística, impulsar la economía fronteriza y ampliar la cooperación en nuevos ámbitos como la transformación digital y la economía verde./.

VNA
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