Legado de Ho Chi Minh sigue inspirando amistad entre Rusia y Vietnam

Moscú (VNA) - Aunque la Rusia actual y muchos otros países ya no comparten los mismos vínculos ideológicos del pasado, el legado del Presidente Ho Chi Minh sigue siendo muy relevante, según el académico ruso Nikita Lyshenko, del Instituto de Estudios de Asia y África de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú, Nikita Lyshenko señaló que Ho Chi Minh luchó por la independencia, la libertad y la felicidad no solo de Vietnam, sino también de los pueblos oprimidos de todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de la liberación nacional.



Esto era cierto en el pasado y sigue siéndolo hoy, afirmó, subrayando que el legado del líder vietnamita continúa inspirando a personas de todas las generaciones.



Citó la famosa frase de Ho Chi Minh: “Una nación ignorante es una nación débil”, y la relacionó con el llamado del líder soviético Vladimir I. Lenin a “Estudiar, estudiar más, estudiar siempre”, señalando que ambos enfatizan la importancia del aprendizaje permanente y la superación personal.



Destacó que el 30 de junio de este año se conmemora el 103.º aniversario de la primera llegada de Ho Chi Minh a Rusia, entonces la Unión Soviética. Este hecho sentó las bases de la futura cooperación entre ambos países, que establecieron relaciones diplomáticas oficialmente en 1950.



Según Lyshenko, muchos académicos rusos destacados, incluido el veterano historiador y experto en Vietnam Evgueni Kobelev, consideran la llegada de Ho Chi Minh a la Unión Soviética un hito importante en el desarrollo de las relaciones bilaterales.



En cuanto a los nexos actuales, afirmó que Vietnam y Rusia mantienen un impulso positivo y deberían seguir fortaleciendo la cooperación. Para preservar el legado de amistad entre ambos países, propuso ampliar los intercambios de alto nivel y reforzar el diálogo entre las generaciones jóvenes.



Un diálogo eficaz, señaló, ayuda a superar diferencias y sirve como base para la diplomacia popular y una amistad duradera. Expresó su confianza en que la relación tradicional entre Vietnam y Rusia seguirá profundizándose en los próximos años.



Por su parte, Tran Cong Tam Anh, estudiante vietnamita de máster en Administración Pública en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia y vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Rusia, afirmó que estudiar en un país estrechamente vinculado al Presidente Ho Chi Minh es tanto un orgullo como una responsabilidad para los estudiantes vietnamitas.



Señaló que los estudiantes vietnamitas en Rusia son cada vez más conscientes de su papel como jóvenes “embajadores del pueblo”, capaces de fortalecer los lazos tradicionales entre ambos países a través del conocimiento, el intercambio cultural y acciones prácticas.



Según Tam Anh, la excelencia académica sigue siendo la prioridad principal. Los estudiantes vietnamitas deben esforzarse por adquirir los avances científicos y tecnológicos de Rusia y aplicarlos al desarrollo de Vietnam, contribuyendo así a la cooperación bilateral.



También animó a los estudiantes a promover activamente la cultura vietnamita mediante actividades como festivales culturales, desfiles de Ao dai (traje típico vietnamita) y programas gastronómicos en universidades rusas, ayudando a presentar un Vietnam pacífico, dinámico y culturalmente rico al público ruso e internacional.



Además, instó a los estudiantes vietnamitas a participar más activamente en foros juveniles, intercambios científicos y proyectos de voluntariado. Superando las barreras lingüísticas y fortaleciendo los vínculos con sus compañeros rusos, pueden ampliar los intercambios entre pueblos y contribuir a reforzar aún más la amistad y cooperación entre Vietnam y Rusia, añadió./.

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