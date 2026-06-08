Vietnam centrado en eliminar obstáculos e impulsar crecimiento económico de dos dígitos

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam emitió la Resolución No. 148/NQ-CP sobre la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a mayo de 2026, en la que insta a ministerios, sectores y localidades a concentrarse en resolver dificultades, aprovechar los márgenes de crecimiento y esforzarse por alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2026.



El documento señaló que la situación mundial y regional seguirá evolucionando de manera compleja e impredecible, mientras que la economía nacional continúa enfrentando numerosos desafíos, derivados tanto de factores externos como de asuntos internos pendientes. Además, fenómenos como desastres naturales, olas de calor, sequías, escasez de agua e intrusión salina podrían afectar la producción agrícola, el suministro eléctrico y la estabilidad macroeconómica.



El Gobierno exigió a los ministerios, organismos y localidades continuar aplicando de forma sincronizada y eficaz las tareas y soluciones de desarrollo socioeconómico, así como revisar las labores previstas para junio y el segundo trimestre de 2026 a fin de garantizar su cumplimiento. Asimismo, deberán seguir de cerca la evolución de la situación internacional, mejorar la calidad de los análisis y pronósticos y proponer oportunamente medidas de respuesta.



La resolución también ordenó aplicar una política monetaria proactiva, flexible y eficaz, coordinada estrechamente con una política fiscal expansiva y otras políticas macroeconómicas, con el objetivo de apoyar el crecimiento, controlar la inflación, mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar los grandes equilibrios de la economía. Paralelamente, se deberá perfeccionar el marco institucional para desarrollar de manera segura y transparente los mercados de capitales, valores y bonos corporativos, así como los canales de financiación a mediano y largo plazo.



En materia de gestión de precios, el Gobierno solicitó evaluar cuidadosamente cualquier ajuste en los precios de bienes y servicios administrados por el Estado, incluidas la electricidad, la atención médica y la educación, con el fin de limitar su impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las autoridades competentes deberán reforzar las inspecciones y sancionar con rigor las prácticas de especulación, acaparamiento y manipulación de precios.



La resolución instó además a fortalecer la recaudación presupuestaria, combatir la evasión fiscal, especialmente en el comercio electrónico, las plataformas digitales y los servicios transfronterizos, y aplicar medidas estrictas de ahorro y lucha contra el despilfarro en el gasto público.



Los ministerios, sectores y localidades acelerarán de forma decidida el desembolso de la inversión pública, considerándolo una tarea política prioritaria. Asimismo, deberán impulsar la ejecución de los proyectos de infraestructura estratégica, las obras vinculadas al APEC 2027, los importantes proyectos de transporte y el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, garantizando calidad, eficiencia y cumplimiento de los plazos.



El Gobierno demandó aplicar eficazmente las medidas necesarias para garantizar el suministro suficiente de electricidad y combustibles para la producción y el consumo, evitando cualquier escasez. Al mismo tiempo, se deberán resolver los obstáculos que enfrentan grandes proyectos industriales con el fin de fortalecer la capacidad productiva nacional y la autonomía económica.



En el sector agrícola, las localidades tendrán que promover la producción, comercialización y exportación de productos agroforestales y pesqueros; desarrollar zonas de materias primas, mejorar la trazabilidad y consolidar marcas nacionales para los productos estratégicos. Paralelamente, se impulsará la diversificación de los mercados de exportación, el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo de la logística.



El Gabinete también solicitó implementar de manera oportuna y eficaz las 14 leyes y resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional de la XIV Legislatura en su primer período de sesiones, acelerando la promulgación de normas de desarrollo para evitar vacíos legales.



La resolución subrayó además la necesidad de formar recursos humanos de alta calidad, desarrollar tecnologías estratégicas, promover el turismo, garantizar la seguridad social, mejorar la atención sanitaria, reforzar la defensa y la seguridad, prevenir la corrupción y los actos negativos, ampliar la eficacia de la política exterior y fortalecer la comunicación de las políticas públicas./.

VNA