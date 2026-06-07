Sociedad

Congreso Nacional de la Unión de Agricultores de Vietnam se celebra en Hanoi

El noveno Congreso Nacional de la Unión de Agricultores de Vietnam (VNFU), correspondiente al mandato 2026–2031, se celebra en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi los días 7 y 8 de junio.

En el evento. (Fuente: VNA)
En el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El noveno Congreso Nacional de la Unión de Agricultores de Vietnam (VNFU), correspondiente al mandato 2026–2031, se celebra en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi los días 7 y 8 de junio.

El evento reúne a 600 delegados oficiales que representan a más de 10 millones de miembros de la unión y agricultores de todo el país.

Los delegados depositaron ofrendas florales y rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo, y a los héroes de guerra y mártires en el monumento de la calle Bac Son en Hanoi esta mañana.

Más tarde esa misma mañana, el congreso celebró su primera sesión de trabajo, durante la cual los delegados eligieron el Presidium, la Secretaría y el Comité de Verificación de Elegibilidad de Delegados.

También aprobaron el programa y el reglamento de trabajo del congreso, escucharon informes sobre la verificación de la elegibilidad de los delegados, revisaron un borrador del informe sobre el desempeño del Comité Central de la VNFU del octavo mandato y consideraron propuestas para enmendar y complementar la carta de la unión. Asimismo, se anunció la creación de centros de debate y las directrices para las discusiones antes de que los delegados pasaran a las sesiones temáticas.

vnanet-potal-dai-bieu-du-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-nong-dan-viet-nam-lan-thu-ix-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-8809938.jpg
Delegados depositan ofrendas florales y rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo. (Fuente: VNA)

Por la tarde, está previsto que los delegados escuchen un informe de síntesis y respuesta a las opiniones sobre la carta revisada, debatan y aprueben la carta modificada, aprueben el reglamento electoral y elijan el nuevo Comité Central de la VNFU. Los resultados de la elección se anunciarán antes de la primera reunión del comité recién elegido.

La cita magna celebrará su sesión inaugural oficial el 8 de junio, con la asistencia de líderes del Partido y del Estado, quienes pronunciarán discursos clave. Los delegados también escucharán informes sobre los resultados del primer día de trabajo, un resumen de la implementación de la resolución adoptada en el octavo congreso y presentaciones de representantes.

Por la tarde, los delegados revisarán los informes que consolidan y responden a las opiniones sobre los documentos del congreso y escucharán los resultados de la primera reunión del Comité Central de la VNFU del noveno mandato. El comité recién elegido hará su presentación oficial y asumirá sus funciones. Los delegados votarán los principales objetivos para el período 2026–2031 y adoptarán la resolución del congreso antes de la sesión de clausura.

El congreso se celebra mientras el país entra en una nueva era de desarrollo y todo el sistema político está implementando activamente la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido junto con resoluciones estratégicas sobre el desarrollo socioeconómico.

Como un importante evento político para la clase campesina vietnamita bajo el liderazgo del Partido, el congreso se celebra bajo el lema “Unidad – Democracia – Avance – Cooperación – Desarrollo”. Su objetivo es construir una VNFU fuerte, promover el papel de los agricultores como actores principales y centro del desarrollo agrícola, la economía rural y la construcción de nuevas áreas rurales, e inspirar aspiraciones de un país próspero, fuerte, civilizado y feliz en la nueva era./.

VNA
#Congreso #Unión de Agricultores de Vietnam #clase campesina
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Foto ilustrativa: VNA

Capacitan a agricultores vietnamitas sobre riesgos climáticos

Más de siete mil 700 agricultores vietnamitas, de los cuales las mujeres representan aproximadamente el 32%, recibieron capacitación sobre la gestión financiera de los riesgos climáticos, cifra que superó con creces la meta inicial de cuatro mil personas.

Ver más

Hanoi presenta visión urbanística para los próximos 100 años

Hanoi presenta visión urbanística para los próximos 100 años

Según la Decisión N.º 2512/QD-UBND, con fecha del 13 de mayo de 2026, el Comité Popular de Hanoi aprobó el Plan Maestro para la ciudad con una visión a 100 años. Este es un proyecto estratégico de especial importancia para la orientación del desarrollo a largo plazo de la capital vietnamita.

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra y delegados ofrecen inciensos antes de iniciar la excavación. (Foto: VNA)

Vietnam intensifica búsqueda de restos de soldados caídos

Vietnam reforzó hoy los esfuerzos para localizar y recuperar los restos de soldados caídos durante la guerra, con el inicio de una nueva fase de excavación y búsqueda en los barrios de Dak Cam y Kon Tum, en la provincia de Quang Ngai, bajo la supervisión de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra.

En la ceremonia de inauguración de la Semana de Frutas vietnamitas 2026 (Fuente: VNA)

Inauguran Semana de Frutas vietnamitas 2026

La Semana de Frutas vietnamitas 2026 se inauguró el 4 de junio bajo el auspicio del Comité Popular de la provincia de Dong Thap, en cooperación con el Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Dak Lak y el grupo Central Retail Vietnam.

Foto ilustrativa: VNA

Vietnam aplicará mecanismos preferenciales para viviendas de alquiler

El Ministerio de Construcción de Vietnam propondrá mecanismos financieros y de tierras con incentivos sobresalientes para atraer a las empresas al segmento de viviendas en alquiler a largo plazo, transformando el enfoque habitacional estratégico hacia un modelo integral que priorice las necesidades de los trabajadores, estudiantes y las fuerzas armadas.