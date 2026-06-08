Vietnam impulsa los pagos digitales con la meta de 30 veces el PIB para 2030

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Para contribuir al objetivo de mantener un crecimiento medio del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 10 % anual y aumentar el valor de las transacciones sin efectivo hasta 30 veces respecto al PIB para 2030, el Gobierno de Vietnam ha identificado los pagos electrónicos no solo como una herramienta conveniente, sino también como un motor clave del desarrollo de las finanzas digitales.



Así lo subrayó el viceprimer ministro Nguyen Van Thang en el seminario titulado “Pagos inteligentes impulsan las finanzas digitales”, organizado conjuntamente por el Banco Estatal de Vietnam y el periódico Tuoi Tre (Juventud) en Ciudad Ho Chi Minh.



Según el viceprimer ministro, Vietnam ha sido testigo de una revolución en los hábitos del consumidor y en la gestión de los flujos de efectivo en toda la sociedad. Lo que antes se consideraba una forma de pago novedosa se ha convertido ahora en un requisito esencial de la economía y la sociedad, apoyando el desarrollo de un ecosistema financiero integral, moderno y seguro centrado en los ciudadanos y las empresas.



Dentro de este ecosistema, los pagos sin efectivo se han convertido en la “sangre” de la economía digital, conectando bancos con sectores como el comercio, la salud, la educación, el transporte, el turismo, los servicios públicos y otras plataformas digitales.



“Los datos digitales, la identidad digital, la conectividad digital y los pagos digitales están configurando gradualmente un sistema financiero más moderno, transparente y conveniente para ciudadanos y empresas. Los pagos digitales son una condición crucial para acelerar la circulación del dinero, ampliar el acceso a los servicios financieros, mejorar la eficiencia de la gestión y generar impulso para el crecimiento de la economía digital en la nueva era”, enfatizó el subjefe del Gobierno.



El 25 de mayo de 2026, el Ministro firmó la Decisión N.º 928/QD-TTg que aprueba la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para el período 2026–2030. Esta estrategia establece varios objetivos importantes, entre ellos garantizar que para 2030 el 95 % de las personas mayores de 15 años tengan cuentas bancarias, mientras que el valor de los pagos sin efectivo alcance 30 veces el del PIB.



“Según las estadísticas del Banco Estatal de Vietnam, a finales de 2025 el 88,96 % de los ciudadanos mayores de 15 años ya tenía cuentas bancarias. El valor de las transacciones sin efectivo en 2025 alcanzó 28 veces el del PIB. Por lo tanto, la probabilidad de lograr los objetivos establecidos por la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026–2030 es muy prometedora”, afirmó.



El seminario titulado “Pagos inteligentes impulsan las finanzas digitales”. (Foto: VNA)



Sin embargo, también señaló que el desarrollo de los pagos digitales todavía enfrenta desafíos importantes, como las diferencias en el acceso entre las zonas urbanas y rurales, y el hecho de que algunos grupos, especialmente las personas mayores y las de bajos ingresos, aún son reacios o no han accedido a estos métodos modernos.



Al mismo tiempo, la expansión de la infraestructura de pagos, la interoperabilidad de los sistemas, la ciberseguridad y la protección de los datos personales se han vuelto cada vez más urgentes ante el aumento de los delitos de alta tecnología.



Para alcanzar los objetivos estratégicos, especialmente el de que el valor de los pagos sin efectivo equipare 30 veces el del PIB en 2030, señaló que el Gobierno ha instruido a ministerios, agencias y autoridades locales a acelerar la finalización de marcos regulatorios, políticas y estándares técnicos para promover la aplicación de la tecnología digital en el sector bancario y fortalecer la conexión entre instituciones de crédito, empresas fintech y proveedores de servicios financieros.



Asimismo, se debe ampliar la oferta de productos financieros y bancarios digitales, aumentar el acceso en zonas rurales y remotas, promover los pagos sin efectivo en todos los ámbitos de la vida socioeconómica, y fomentar el pago de salarios y transacciones a través de cuentas bancarias.



También se deben reforzar la seguridad de la información, la ciberseguridad, la protección de los datos personales y los derechos de los consumidores, además de desarrollar infraestructuras financieras digitales compartidas.



Asimismo, los ministerios y organismos necesitan promover los pagos electrónicos en los servicios públicos, mejorar los mecanismos de protección de usuarios de servicios financieros digitales e implementar soluciones para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una cuenta digital.



Las autoridades locales han de ampliar la adopción de pagos sin efectivo entre hogares y ciudadanos, mientras que bancos y empresas tecnológicas continúan innovando productos, reduciendo costos y mejorando la calidad del servicio, añadió./.