Vietnam presenta en Viena sus avances en robótica, automatización e inteligencia artificial

Viena (VNA) - Un evento dedicado a la exhibición de avances en robótica y al fortalecimiento de los vínculos entre innovación y tecnología destacó en Viena las capacidades de investigación, desarrollo y dominio tecnológico de las empresas vietnamitas en los campos de la robótica, la automatización y la inteligencia artificial (IA).



El denominado “Día de la Tecnología Robótica de Vietnam”, celebrado el 5 de junio y organizado por la Embajada de Vietnam en Austria en coordinación con la empresa VinRobotics, reunió a numerosos diplomáticos, representantes de organizaciones internacionales, especialistas en alta tecnología e inversores europeos.



Considerada una de las iniciativas más relevantes de la diplomacia científico-tecnológica vietnamita en Austria en 2026, la actividad contribuyó a proyectar la imagen de Vietnam como un país innovador, creativo y cada vez más integrado en las cadenas de valor de alta tecnología de Europa y del mundo.



Durante la ceremonia de apertura, el embajador vietnamita en Austria, Vu Le Thai Hoang, subrayó que el evento no solo constituyó una muestra tecnológica, sino también una señal clara de las aspiraciones del país en sectores estratégicos.



La iniciativa se enmarca en la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como en la Decisión N.º 21 del primer ministro, que identifica la robótica y la automatización como áreas prioritarias.



Uno de los momentos más destacados fue la presentación de los robots VR-H3 y VR-H5, desarrollados por VinRobotics. Según su director ejecutivo, Ngo Quoc Hung, estos modelos han sido diseñados íntegramente por ingenieros vietnamitas, abarcando desde los sistemas mecánicos y electrónicos hasta la plataforma de inteligencia artificial que los controla, con aplicaciones en servicios, industria y futuros ecosistemas automatizados.



Las demostraciones en vivo, realizadas incluso en la sede de la Embajada, mostraron sus capacidades para asistir, dar la bienvenida e interactuar con los usuarios, lo que despertó un notable interés entre los asistentes, especialmente expertos tecnológicos, empresas austriacas y representantes diplomáticos.



Además de la exhibición de VinRobotics, el programa incluyó una sesión técnica sobre cooperación tecnológica entre Vietnam, Austria y Europa, con la participación de expertos y científicos internacionales.



Philippe Reinisch, director general de la empresa tecnológica SILKROAD 4.0, destacó que las soluciones presentadas responden a desafíos concretos del mercado laboral global, en particular la escasez de trabajadores cualificados para tareas repetitivas.



Al cierre del evento, el embajador Vu Le Thai Hoang afirmó que el “Día de la Tecnología Robótica de Vietnam” representa un nuevo avance de las empresas vietnamitas en robótica y automatización, al tiempo que evidencia la creciente autosuficiencia tecnológica de los jóvenes ingenieros del país.



La actividad se celebró en un contexto en el que Vietnam impulsa con fuerza sus orientaciones estratégicas en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. El hecho de que una empresa vietnamita haya presentado ante expertos internacionales, compañías extranjeras y diplomáticos en uno de los principales centros tecnológicos de Europa un producto robótico desarrollado íntegramente por ingenieros nacionales refleja el creciente posicionamiento del país en el escenario tecnológico global.



Asimismo, el programa contribuye a diversificar la cooperación entre Vietnam y Austria, ampliándola más allá de los sectores tradicionales hacia ámbitos de alto valor añadido como la alta tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos especializados./.

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