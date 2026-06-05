La estrategia de ciudadanía digital de Estonia ofrece valiosas lecciones para Vietnam

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, organizó hoy en Hanoi una conferencia internacional para intercambiar experiencias sobre la estrategia de ciudadanía digital de Estonia, mientras Vietnam avanza hacia un gobierno digital, una economía digital y una sociedad digital.



Al intervenir en el evento, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Bui Hoang Phuong, afirmó que Vietnam ha logrado avances significativos en la transformación digital nacional en un período relativamente corto.



Señaló que el país ha establecido un marco jurídico digital relativamente completo, mientras que la infraestructura digital, las bases de datos nacionales y las plataformas de identidad digital se han desarrollado de forma constante. Los ciudadanos, las empresas y las agencias estatales están adoptando cada vez más tecnologías digitales, especialmente tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial (IA) y el big data.



El Gobierno también ha introducido numerosos mecanismos y políticas para atraer a profesionales de tecnologías de la información de alta calidad, incluidos vietnamitas en el extranjero y expertos internacionales, con el fin de apoyar los esfuerzos de transformación digital del país.



Sin embargo, Hoang Phuong subrayó que las personas siguen siendo el factor central del proceso.



“Un gobierno digital solo puede ser realmente eficiente cuando los ciudadanos utilizan activamente los servicios públicos”, afirmó, y añadió que una economía digital solo puede crecer cuando las personas y las empresas participan en actividades económicas en el entorno digital, y que una sociedad digital solo puede formarse cuando las competencias y las interacciones digitales forman parte de la vida cotidiana.



Por ello, Vietnam ha identificado el desarrollo de la ciudadanía digital como un componente central de su agenda nacional de transformación digital.



A pesar de los logros, reconoció desafíos, entre ellos las brechas entre las políticas y su implementación, la inversión en infraestructura y el valor generado a partir de dicha infraestructura, así como la confianza del público en los servicios digitales.



El funcionario señaló que la transformación digital no consiste simplemente en digitalizar procesos antiguos, sino en crear nuevas formas de trabajo mediante la tecnología para lograr mayor eficiencia.



Expresó su convicción de que la experiencia de Estonia ofrecerá valiosas lecciones para Vietnam, dado el prestigio mundial del país europeo como pionero en gobierno digital y ciudadanía digital.



Hannes Astok, director ejecutivo y presidente de la Junta de Gobierno de la Academia de Gobernanza Electrónica de Estonia, habla en la cita (Foto: VNA)



Al compartir la experiencia de Estonia, Hannes Astok, director ejecutivo y presidente de la Junta de Gobierno de la Academia de Gobernanza Electrónica de Estonia, expuso el recorrido de su país en la construcción de un gobierno digital, una sociedad digital y un ecosistema de ciudadanía digital.



Estonia, señaló, también enfrentó desafíos relacionados con la identidad digital, el acceso a los datos y las redes sociales, y finalmente concluyó que el Gobierno y sus agencias están en la mejor posición para proporcionar sistemas de identidad electrónica seguros y fiables.



Un informe presentado en la conferencia indicó que Vietnam y Estonia comparten enfoques similares en el desarrollo de la ciudadanía digital, situando a los ciudadanos en el centro de la transformación digital y utilizando sistemas de identidad electrónica y bases de datos de residentes como fundamento para los servicios públicos en línea y las transacciones digitales.



Sin embargo, Estonia ha avanzado más en la creación de un ecosistema digital integrado en el que los datos se comparten automáticamente entre agencias bajo el principio de “una sola vez”, lo que significa que los ciudadanos solo necesitan proporcionar su información una vez.



La experiencia estonia también muestra que la ciudadanía digital no es solo un asunto tecnológico, sino que implica gobernanza, confianza pública y cultura digital. El país da gran importancia a la protección de datos personales, la alfabetización digital, el acceso universal a internet y el uso habitual de los servicios en línea.



Los expertos sugirieron que Vietnam continúe desarrollando plataformas de datos interconectadas, reduzca la fragmentación de datos entre agencias, refuerce la protección de datos personales, mejore las competencias digitales y aumente la confianza pública en las transacciones en línea. También recomendaron ampliar VNeID como una plataforma multiservicio más allá de la identificación electrónica.



Al concluir la conferencia, el teniente general Nguyen Van Long, viceministro de Seguridad Pública, calificó las experiencias prácticas de Estonia como una valiosa referencia para Vietnam en el desarrollo y perfeccionamiento de su estrategia nacional de ciudadanía digital.



Pidió a ambos países fortalecer la cooperación mediante programas de formación y talleres sobre ciudadanía digital, gobernanza de datos, identificación electrónica, ciberseguridad y desarrollo de gobierno digital.



También sugirió que Estonia continúe compartiendo su experiencia en la construcción y operación de plataformas digitales comunes, bases de datos y mecanismos de intercambio de datos, al tiempo que incremente los intercambios de expertos y la investigación conjunta para apoyar los esfuerzos de transformación digital de Vietnam./.