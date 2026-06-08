Producción industrial de Vietnam registra crecimiento en cinco meses

Hanoi (VNA) - La producción industrial de Vietnam mantuvo un fuerte impulso en los primeros cinco meses de 2026, con un aumento del Índice de Producción Industrial (IPI) del 9,1 % interanual, la tasa de crecimiento más alta para este período en los últimos cuatro años, según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.



La oficina informó que el IPI creció en las 34 provincias y ciudades del país durante el período. El fuerte crecimiento de la industria manufacturera y de procesamiento, junto con la producción y distribución de electricidad, impulsó la expansión industrial en muchas localidades, mientras que algunas zonas registraron un crecimiento más lento debido al menor rendimiento en la manufactura, la minería y la generación de energía.



Solo en mayo, se estima que el IPI aumentó un 3,3 % respecto al mes anterior y un 8,8 % interanual. La industria manufacturera y de procesamiento creció un 9 % en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las actividades de suministro de agua, gestión de desechos y aguas residuales aumentaron un 8,7 %, la producción y distribución de electricidad un 8,5 % y la minería un 6 %.



En general, en el período enero–mayo, el crecimiento del IPI del 9,1 % superó el aumento del 8,8 % registrado en el mismo período de 2025. La manufactura y el procesamiento, principal motor del crecimiento industrial, se expandieron un 9,5 %, aportando 7,4 puntos porcentuales al incremento total. La minería creció un 5,5 %, revirtiendo la caída del mismo período del año anterior, mientras que la producción y distribución de electricidad aumentó un 7,6 %.



Varias industrias principales registraron un crecimiento sólido, incluyendo la producción de metales (20,2 %), la fabricación de vehículos de motor (18 %), productos químicos y sustancias químicas (16,9 %), otros productos minerales no metálicos (16,2 %) y bebidas (15,1 %). En contraste, la producción de carbón duro y lignito cayó un 4,6 %, mientras que la de otros equipos de transporte disminuyó un 1 %.



Entre los principales productos industriales, la producción de motocicletas aumentó un 36 % interanual, seguida de los automóviles (26,7 %), productos del mar procesados (21,6 %), acero laminado (21,5 %) y azúcar y cerveza, ambos con un incremento del 14,4 %. Por otro lado, la producción de fertilizante NPK cayó un 6,8 %, el glutamato monosódico un 6 %, el calzado de cuero un 5,7 % y la producción de carbón limpio un 4,7 %.



El mercado laboral también mostró señales positivas. Para el 1 de mayo, el número de trabajadores en empresas industriales aumentó un 1,1 % respecto al mes anterior y un 3,4 % en comparación con 2025, según la Oficina Nacional de Estadísticas. El empleo en empresas de inversión extranjera creció un 1,5 % mensual y un 3,4 % interanual, mientras que las empresas no estatales registraron aumentos del 0,6 % y 2,6 %, respectivamente.



El crecimiento generalizado de la producción industrial subraya la resiliencia del sector y su papel como motor clave de la expansión económica, aunque se necesitan esfuerzos continuos para mejorar la productividad, fortalecer la manufactura y garantizar un crecimiento sostenible./.





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