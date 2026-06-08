Visita de premier camboyano a Vietnam fomentará relaciones binacionales

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, realizará una visita oficial a Vietnam y asistirá al III Foro Futuro de la ASEAN los días 8 y 9 de este mes, por invitación de su homólogo anfitrión.



Se trata de la segunda visita oficial de Samdech Thipadei Hun Manet a Vietnam en calidad de primer ministro del Reino de Camboya.



Relaciones basadas en la "buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo" se profundizan cada vez más



Vietnam y Camboya, dos países vecinos con numerosos puntos en común, establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 24 de junio de 1967. Durante casi seis décadas, la solidaridad y la amistad entre ambos pueblos se han forjado y fortalecido tanto en los difíciles años de lucha por la independencia nacional y la defensa de la patria como en el proceso de construcción y desarrollo de cada país.



Los dirigentes y pueblos de ambas naciones han trabajado constantemente para fortalecer los lazos de buena vecindad. Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Camboya, así como a los estrechos vínculos de solidaridad con Laos y Camboya. Por su parte, Camboya continúa promoviendo la amistad y las relaciones de cooperación entre los dos Partidos, los dos Gobiernos y los pueblos de ambos países.



Recientemente, durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Camboya, los líderes de ambos países alcanzaron un amplio consenso sobre asuntos de interés común y reafirmaron su determinación de abrir una nueva etapa de cooperación. Entre las prioridades figuran el fortalecimiento de los vínculos políticos; la coordinación y el apoyo mutuo para mantener la estabilidad política y garantizar la seguridad nacional de cada país; así como el impulso a la interconexión entre las economías vietnamita y camboyana.



Al mismo tiempo, la cooperación en materia de defensa y seguridad sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la relación bilateral, caracterizada por una coordinación cada vez más estrecha y sustancial. Las dos partes han implementado eficazmente actividades de cooperación en el marco de los planes anuales entre los ministerios de Defensa de los dos países y entre el Ministerio del Interior de Camboya y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, especialmente en la lucha contra la delincuencia transnacional, los ciberdelitos, el narcotráfico, la trata de personas y las estafas en línea, contribuyendo así a preservar un entorno de paz y estabilidad tanto para ambos países como para la región.



Además de los mecanismos bilaterales, Vietnam y Camboya mantienen una estrecha coordinación en foros internacionales, regionales y subregionales, particularmente en el marco de la ASEAN, las Naciones Unidas y la Cooperación de la Subregión del Mekong, en contribución a los esfuerzos conjuntos de la ASEAN para mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo a nivel regional e internacional.



Economía, comercio e inversión constituyen ámbitos prioritarios de cooperación



La economía, el comercio y la inversión son motores fundamentales para impulsar una cooperación sustancial y representan las áreas prioritarias de colaboración entre ambos países hasta 2030.



Vietnam es actualmente el tercer socio comercial más importante de Camboya y el segundo mercado de exportación de este país. En los últimos años, el comercio bilateral ha alcanzado un promedio de alrededor de 10 mil millones de dólares anuales y llegó a 11,3 mil millones de dólares en 2025.



En los primeros cuatro meses de 2026, el intercambio comercial superó los cinco mil millones de dólares, un aumento del 8% en comparación con el mismo período de 2025. Ambas partes se han fijado como objetivo elevar el comercio bilateral hasta alcanzar los 20 mil millones de dólares en el futuro próximo.



Vietnam es también uno de los principales inversionistas en Camboya, con 223 proyectos vigentes y un capital registrado total cercano a tres mil millones de dólares, ocupando el quinto lugar entre los países y/o territorios con inversiones en el reino.



Asimismo, se continúa promoviendo la cooperación en otros ámbitos como educación y formación, transporte, cultura, salud y telecomunicaciones.



Continuar impulsando las relaciones entre Vietnam y Camboya en una nueva etapa de desarrollo



Según el embajador vietnamita en Camboya, Nguyen Minh Vu, la visita del primer ministro Hun Manet a Vietnam generará un nuevo impulso para profundizar unas relaciones bilaterales cada vez más sustanciales y eficaces en todos los ámbitos, especialmente cuando ambos países se preparan para conmemorar el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Hanoi y Phnom Penh (24 de junio), una efeméride de especial significado en la historia de los vínculos bilaterales.



El diplomático expresó su confianza en que la intervención del primer ministro Hun Manet aportará perspectivas prácticas de Camboya sobre desafíos actuales como el fortalecimiento de la resiliencia regional, la conectividad económica y la seguridad energética, la gobernanza de la inteligencia artificial, la transformación digital y la innovación, así como recomendaciones para la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Sin duda, valoró, el éxito de esta visita y las contribuciones de Camboya al Foro Futuro de la ASEAN 2026 reforzarán el prestigio y la posición de ambos países, al tiempo que reafirmarán el papel proactivo y responsable de Vietnam y Camboya en la construcción de la Comunidad de la ASEAN y en la promoción de la paz y la prosperidad compartida en la región./.

VNA