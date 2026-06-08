Vietnam impulsa el diálogo por una ASEAN más cohesionada e inclusiva

Hanoi (VNA) - El Foro Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, que se celebrará próximamente en Hanoi, continuará reafirmando el papel de Vietnam en la promoción del diálogo, el fortalecimiento de la cooperación y la contribución al proceso de formulación de políticas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en una nueva etapa de desarrollo.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta, la embajadora Ton Thi Ngoc Huong, jefa de la misión permanente de Vietnam ante la ASEAN, destacó la importancia del evento y sus aportes al futuro de la organización regional.



Según la diplomática, bajo el lema “Construyendo juntos nuestro futuro común: Paz, Prosperidad y una ASEAN centrada en las personas”, AFF 2026 busca aportar nuevas perspectivas, así como formular recomendaciones de políticas y medidas concretas para apoyar la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.



La embajadora señaló que el tema central del AFF 2026 está estrechamente alineado con las orientaciones de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 y refleja las prioridades de cooperación en los tres pilares de la ASEAN: política y seguridad, economía y cultura-sociedad.



Los debates abordarán cuestiones tanto amplias como prácticas, centradas en el fortalecimiento de la resiliencia, la prevención de conflictos, la inteligencia artificial, la seguridad energética y los nuevos modelos de desarrollo.



Además, el foro incluirá diversas actividades temáticas, entre ellas diálogos entre partidos políticos del Sudeste Asiático, una conferencia de líderes de ciudades de la ASEAN, una mesa redonda sobre la subregión del Mekong y un foro juvenil sobre gobernanza de la inteligencia artificial. Estas iniciativas responden a la necesidad de una cooperación más efectiva para materializar la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.



Con la participación de representantes gubernamentales, académicos, empresarios, jóvenes y otras partes interesadas de la ASEAN, el foro aspira a construir una visión de desarrollo integral, inclusiva y centrada en las personas.



La agenda del AFF 2026 no se limitará a identificar desafíos, sino que también buscará soluciones que permitan a la ASEAN reforzar su capacidad de adaptación, innovar sus modelos de crecimiento, aprovechar las oportunidades derivadas de las nuevas tecnologías y garantizar la participación activa de gobiernos, empresas, expertos, comunidades y jóvenes en la construcción del futuro común de la región.



Al referirse a los desafíos actuales, Ngoc Huong señaló que la competencia estratégica entre las grandes potencias, junto con las incertidumbres geopolíticas, geoeconómicas y los problemas internos, plantean importantes retos para la ASEAN. En este contexto, mantener la centralidad de la organización en la arquitectura regional, preservar la unidad interna y fortalecer su autonomía, resiliencia y capacidad de respuesta se ha convertido en una necesidad urgente.



Estas cuestiones se reflejan claramente en la agenda del AFF 2026, que abordará temas como el fortalecimiento de la resiliencia y la cohesión en un mundo en transformación, la promoción de iniciativas de prevención de conflictos, la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo en el contexto de las transformaciones globales, el refuerzo de la seguridad energética y el aprovechamiento del potencial de la inteligencia artificial.



A través de sesiones de debate abiertas, se espera que el foro proponga soluciones concretas para fortalecer la resiliencia de la ASEAN, especialmente en materia de seguridad energética; preservar la cohesión interna en un contexto de crecientes tensiones; desarrollar nuevos instrumentos, mecanismos y marcos de cooperación que permitan pasar de una gestión pasiva de los conflictos a una prevención y resolución proactiva; y evaluar tanto los modelos de desarrollo tradicionales como los nuevos enfoques que permitan a las economías de la ASEAN alcanzar niveles superiores de desarrollo.



Las recomendaciones surgidas del AFF 2026 serán presentadas al Consejo Coordinador de la ASEAN, a la 59ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN y la 49ª Cumbre de la ASEAN para su consideración, indicó la diplomática.



El AFF, una iniciativa respaldada por el Gobierno vietnamita en 2024, es considerado un foro “de la ASEAN y para la ASEAN”. Está creando un nuevo espacio de diálogo, abierto y flexible, que fomenta la interacción multidimensional y pone el foco en los desafíos futuros y en las orientaciones de desarrollo a largo plazo de la organización, en lugar de limitarse a responder a problemas inmediatos.



Gracias a la diversidad de sus participantes, el foro también contribuye a ampliar la participación ciudadana en el proceso de integración regional y permite a los socios internacionales comprender mejor la ASEAN y fortalecer una cooperación más sustancial con la región./.

VNA