Foro del Futuro de la ASEAN refleja papel cada vez más proactivo de Vietnam

Beijing (VNA) – El profesor Xu Liping, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Instituto de Estudios Estratégicos Globales y Asia-Pacífico, adscrito a la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), afirmó que la organización por parte de Vietnam del Foro del Futuro de la ASEAN 2026 (AFF 2026) demuestra el papel cada vez más proactivo y constructivo del país dentro de la agrupación regional.



El AFF 2026 se celebrará en Hanoi los días 9 y 10 del presente mes bajo el lema “Forjando juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”. La iniciativa fue propuesta por Vietnam durante la 43.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Indonesia en septiembre de 2023. Tras dos ediciones exitosas en 2024 y 2025, el foro ha recibido un amplio respaldo de los países miembros de la ASEAN y de la comunidad internacional. Varias de las propuestas y temas debatidos en el marco del foro fueron posteriormente incorporados a los documentos de las Cumbres de la ASEAN.



En declaraciones a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, Xu Liping señaló que el Foro del Futuro de la ASEAN aborda cuestiones contemporáneas directamente vinculadas al desarrollo de la agrupación regional. La participación de líderes, expertos y representantes empresariales invitados por Vietnam contribuye no solo al intercambio de ideas sobre el futuro de la región, sino también a la formulación de soluciones para afrontar los desafíos actuales.



Según el académico chino, esta iniciativa constituye una contribución práctica de Vietnam a la ASEAN y refleja el sentido de responsabilidad y el papel cada vez más destacado del país en la región.



Al referirse a los principales temas de debate del AFF 2026, entre ellos el fortalecimiento de la unidad y la resiliencia de la ASEAN, la promoción de iniciativas de prevención de conflictos y la aplicación de la inteligencia artificial (IA), Xu Liping destacó que todos ellos responden a necesidades urgentes de desarrollo del bloque.



En su opinión, en un contexto de creciente competencia entre las grandes potencias, mantener la cohesión interna y reforzar la capacidad de resiliencia de la ASEAN reviste una importancia fundamental. Asimismo, impulsar iniciativas de prevención de conflictos contribuirá a preservar un entorno regional de paz y estabilidad.



Respecto a la IA, el especialista indicó que la ASEAN enfrenta tanto oportunidades como desafíos en la adopción de esta tecnología emergente. La gestión de los problemas asociados, especialmente los impactos sociales derivados de su aplicación, requerirá una estrecha cooperación y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva de los países miembros de este bloque regional./.

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