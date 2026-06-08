Economía

Vietnam y Laos cooperan para mejorar capacidad de gestión financiera

El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, y el viceprimer ministro y titular de Finanzas de Laos, Santiphab Phomvihane, intercambiaron un Acuerdo de cooperación para el período 2026-2030 bajo la presencia de los primeros ministros de ambas naciones.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, presencian en el intercambio del acuerdo de cooperación para el período 2026-2030 entre ministerios de Finanzas de sus respectivos países. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, presencian en el intercambio del acuerdo de cooperación para el período 2026-2030 entre ministerios de Finanzas de sus respectivos países. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, y el viceprimer ministro y titular de Finanzas de Laos, Santiphab Phomvihane, intercambiaron un Acuerdo de cooperación para el período 2026-2030 bajo la presencia de los primeros ministros de ambas naciones.

El intercambio del documento se realizó el 7 de junio en Hanoi, tras la conclusión de las conversaciones oficiales entre el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, quien se encuentra en una visita oficial a Vietnam.

El acuerdo constituye uno de los cuatro documentos de cooperación suscritos en el marco de la visita oficial del primer ministro laosiano, lo que refleja la determinación de ambos Partidos, Estados y ministerios de continuar consolidando y profundizando la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos.

El programa de cooperación para el quinquenio 2026-2030 se construyó sobre la base de los logros alcanzados en el período 2021-2025, alineándose con el Acuerdo de cooperación bilateral entre ambos Gobiernos para 2026-2030 y el Plan de cooperación mutuo para 2026. El documento reafirma el compromiso del Ministerio de Finanzas de Vietnam de acompañar y apoyar a la cartera laosiana en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión financiera, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y la integración internacional de Laos.

De conformidad con el acuerdo, ambas partes implementarán un programa integral enfocado en el fortalecimiento institucional, el perfeccionamiento del sistema de políticas financieras, la mejora de la calidad de los recursos humanos, el desarrollo de infraestructura y equipamiento técnico, así como la promoción de intercambios de experiencias entre funcionarios de ambos ministerios.

Durante el período 2026-2030, el Ministerio de Finanzas de Vietnam priorizará el apoyo a su par de Laos en áreas clave como aduanas, impuestos, tesorería, presupuesto estatal, gestión de deuda, administración de activos públicos y licitaciones, entre otras materias financieras. Asimismo, se intensificará la cooperación en la formación de personal, contemplando la concesión de becas de maestría y doctorado en Vietnam para los funcionarios laosianos.

Se mantendrá además el mecanismo de intercambio de delegaciones de alto nivel, se impulsará la cooperación profesional entre las unidades de ambas carteras y se fomentará la colaboración entre las autoridades financieras locales, especialmente en las provincias con frontera común. Las actividades se ejecutarán de manera flexible mediante modalidades presenciales y virtuales, que incluyen el envío de expertos, seminarios, capacitaciones y visitas de estudio sobre el terreno.

La firma de este acuerdo de cooperación financiera posee un significado de gran relevancia para optimizar la eficiencia de la gestión estatal en el sector, facilitando al mismo tiempo las actividades de inversión y negocios de las empresas de ambos países, lo que representa un testimonio elocuente de la tradicional fidelidad y eficacia en los nexos bilaterales dentro de una nueva etapa de desarrollo./.

VNA
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