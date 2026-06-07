Cultura-Deporte

Atleta vietnamita gana tres títulos asiáticos en canoa y kayak

La atleta vietnamita Diep Thi Huong tuvo una actuación sobresaliente en el Campeonato Asiático Juvenil y sub-23 de Canoa y Kayak 2026, celebrado en Kazajistán del 4 al 7 de junio, al ganar tres medallas de oro.

La atleta vietnamita Diep Thi Huong gana tres medallas de oro en el Campeonato Asiático Juvenil y sub-23 de Canoa y Kayak 2026. (Foto: tdtt.gov.vn)
La atleta vietnamita Diep Thi Huong gana tres medallas de oro en el Campeonato Asiático Juvenil y sub-23 de Canoa y Kayak 2026. (Foto: tdtt.gov.vn)


Hanoi (VNA) – La atleta vietnamita Diep Thi Huong tuvo una actuación sobresaliente en el Campeonato Asiático Juvenil y sub-23 de Canoa y Kayak 2026, celebrado en Kazajistán del 4 al 7 de junio, al ganar tres medallas de oro.

La deportista vietnamita se impuso en las pruebas de canoa individual (C1) en las distancias de 200 metros, 500 metros y 1.000 metros. Los títulos de 200 y 500 metros son especialmente significativos, ya que le permiten conservar sus coronas continentales obtenidas en 2025, confirmando así su regularidad y alto nivel en el escenario asiático.

La competición reunió a cerca de 350 deportistas de 17 países y territorios, que compitieron en las pruebas de kayak y canoa en categorías juveniles y sub-23. Vietnam participó con una delegación compuesta principalmente por jóvenes atletas, con el objetivo de lograr buenos resultados y consolidar su posición a nivel regional y continental.

Antes de su viaje a Kazajistán, la joven deportista originaria de la provincia norteña de Phu Tho ya había acumulado varios logros importantes en competiciones internacionales.

En los 33.º Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games), ganó cuatro medallas de oro y una de bronce, entre ellas el título en C2 500 metros femenino junto a su compañera Nguyen Thi Huong.

En 2024, Diep Thi Huong también hizo historia en el canotaje vietnamita al ganar la medalla de oro en C1 500 metros femenino en el Campeonato Asiático celebrado en Japón. Este triunfo supuso la primera medalla de oro de Vietnam en una edición oficial de dicho campeonato, marcando un hito importante en el desarrollo de esta disciplina.

Las tres medallas de oro obtenidas en Kazajistán amplían un palmarés ya destacado y reflejan el creciente potencial de la nueva generación de deportistas vietnamitas, capaces de competir con las mejores potencias de Asia en esta disciplina./.

VNA
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