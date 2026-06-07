Atleta vietnamita gana tres títulos asiáticos en canoa y kayak

Hanoi (VNA) – La atleta vietnamita Diep Thi Huong tuvo una actuación sobresaliente en el Campeonato Asiático Juvenil y sub-23 de Canoa y Kayak 2026, celebrado en Kazajistán del 4 al 7 de junio, al ganar tres medallas de oro.
La deportista vietnamita se impuso en las pruebas de canoa individual (C1) en las distancias de 200 metros, 500 metros y 1.000 metros. Los títulos de 200 y 500 metros son especialmente significativos, ya que le permiten conservar sus coronas continentales obtenidas en 2025, confirmando así su regularidad y alto nivel en el escenario asiático.
La competición reunió a cerca de 350 deportistas de 17 países y territorios, que compitieron en las pruebas de kayak y canoa en categorías juveniles y sub-23. Vietnam participó con una delegación compuesta principalmente por jóvenes atletas, con el objetivo de lograr buenos resultados y consolidar su posición a nivel regional y continental.
Antes de su viaje a Kazajistán, la joven deportista originaria de la provincia norteña de Phu Tho ya había acumulado varios logros importantes en competiciones internacionales.
En los 33.º Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games), ganó cuatro medallas de oro y una de bronce, entre ellas el título en C2 500 metros femenino junto a su compañera Nguyen Thi Huong.
En 2024, Diep Thi Huong también hizo historia en el canotaje vietnamita al ganar la medalla de oro en C1 500 metros femenino en el Campeonato Asiático celebrado en Japón. Este triunfo supuso la primera medalla de oro de Vietnam en una edición oficial de dicho campeonato, marcando un hito importante en el desarrollo de esta disciplina.
Las tres medallas de oro obtenidas en Kazajistán amplían un palmarés ya destacado y reflejan el creciente potencial de la nueva generación de deportistas vietnamitas, capaces de competir con las mejores potencias de Asia en esta disciplina./.
Ver más
Vietnam gana dos oros en el campeonato asiático de remo de playa
El equipo de remo de playa de Vietnam tuvo un debut soñado en el Campeonato Asiático de Remo de Playa Sprint 2026, celebrado en Tailandia, al regresar con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.
Festival de Fuegos Artificiales de Da Nang 2026 brilla con la noche “Patrimonio”
Vietnam y Francia brillaron en el DIFF 2026 con espectáculos inspirados en el patrimonio, impulsando el turismo y la cultura en Da Nang.
Aldea artesanal de Chuyen My preserva mil años de tradición
La aldea artesanal de Chuyen My preserva mil años de tradición en incrustación de nácar y se integra a la Red Mundial de Ciudades Artesanales Creativas.
Medios camboyanos resaltan esfuerzos de Vietnam por preservar y promover la cultura tradicional jemer
Medios de Camboya resaltan las iniciativas de Vietnam para conservar y promover la cultura tradicional jemer y fortalecer el patrimonio étnico.
Vietnam y el reto de convertir su patrimonio cultural en un motor económico sostenible
Expertos destacan que la protección jurídica y la valorización del patrimonio cultural son claves para impulsar las industrias culturales en Vietnam.
Emblemático trono de la dinastía Nguyen regresa a exhibición pública en Hue
El trono real de la dinastía Nguyen, reconocido como Tesoro Nacional de Vietnam, regresó al Palacio Thai Hoa en Hue tras completar un proceso de restauración que devolvió a la pieza su estado original.
Vietnam deja huella inolvidable en feria de las Naciones Unidas
Vietnam brilló en la Feria Internacional de la ONU con su gastronomía y artesanía, situándose entre los mayores contribuyentes al fondo benéfico.
Celebrarán Festival de Cine Asiático de Da Nang 2026
DANAFF 2026 reunirá a cineastas de Asia y el mundo para impulsar la coproducción internacional y promover el cine vietnamita.
Festival Thang Long-Hanoi 2026 conecta tradición y creatividad
La segunda edición del Festival Thang Long - Hanoi se celebrará del 11 al 20 de septiembre de 2026 bajo el lema “Flujo de Patrimonio”, con una amplia programación cultural destinada a poner en valor la riqueza histórica y artística de la capital vietnamita.
Provincia vietnamita de Thanh Hoa convierte su patrimonio cultural y espiritual en motor turístico
La provincia vietnamita apuesta por combinar la preservación del patrimonio cultural con el desarrollo sostenible del turismo espiritual y cultural.
Ninh Binh promueve la candidatura de las inscripciones del monte Non Nuoc ante la UNESCO
Expertos analizan el valor de las inscripciones rupestres del monte Non Nuoc para respaldar su candidatura al Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.
Vietnam reafirma su poder en los esports con título de Free Fire
La contundente victoria del equipo Secret WAG, en el Campeonato Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) Primavera 2026, no solo le brindó a Vietnam su primer trofeo de campeonato regional, sino que también marcó un importante paso adelante para los deportes electrónicos del país indochino en el camino para afianzar su posición en el ámbito internacional.
Festival del juego tradicional por pelota en agua de aldea Van - Patrimonio único de Kinh Bac
El festival de lucha por la pelota en el agua de la aldea Van (también conocido como lucha por la pelota en el barro) se celebra una vez cada cuatro años en este pueblo de la provincia vietnamita de Bac Ninh, y dura tres días (del 12 al 14 del cuarto mes lunar). Es un “museo vivo” que conserva la singular belleza cultural de la región de Kinh Bac.
Fortalecen lazos culturales y artísticos entre Vietnam y Francia
La exposición “Del Sena al Río Rojo” y la inauguración de la Aldea Cultural Vietnamita fortalecen la promoción cultural de Vietnam en Francia.
Concierto en Hanoi celebra 76 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Polonia
Un concierto especial en Hanoi conmemoró los 76 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Polonia, fortaleciendo el intercambio cultural bilateral.
Equipo vietnamita conquista el campeonato regional de deportes electrónicos del juego FFWS SEA
SECRET WAG se corona campeón de la FFWS SEA Primavera 2026, logrando el primer título regional de Free Fire para Vietnam como país anfitrión.
Vietnam experimenta una profunda transformación del consumo cultural en era digital
La creciente popularidad de los conciertos musicales, los programas de entretenimiento y los productos creativos distribuidos a través de plataformas digitales demuestra que las formas de consumo e interacción cultural del público están experimentando una profunda transformación en Vietnam.
Vietnam exhibe la riqueza de su cultura en Festival de Cultura Pop Asiática de París
Vietnam destacó en el Festival de Cultura Pop Asiática de París con gastronomía, ao dai, productos agrícolas y espectáculos culturales.
Celebran en Ciudad Ho Chi Minh Día del Vesak 2026 de la ONU
La Junta Directiva de la Sangha Budista de Vietnam (SBV) en Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy solemnemente el Día del Vesak 2570 (aniversario del nacimiento de Buda) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la pagoda Viet Nam Quoc Tu.
Celebraciones de Vesak promueven espíritu del budismo acompañado a la nación en la nueva era
La Junta Directiva de la Sangha Budista de Vietnam (SBV) celebró solemnemente el Día del Vesak 2570 (aniversario del nacimiento de Buda) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la pagoda Quan Su, en Hanoi, evento que resaltó el compromiso de la comunidad religiosa con el desarrollo nacional ante la llegada de una nueva etapa histórica.