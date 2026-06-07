Cultura-Deporte

Vietnam gana dos oros en el campeonato asiático de remo de playa

El equipo de remo de playa de Vietnam tuvo un debut soñado en el Campeonato Asiático de Remo de Playa Sprint 2026, celebrado en Tailandia, al regresar con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.

El equipo de remo de playa de Vietnam copnquista dos medallas de oro en el Campeonato Asiático de Remo de Playa Sprint 2026. (Foto: tdtt.gov.vn)
El equipo de remo de playa de Vietnam copnquista dos medallas de oro en el Campeonato Asiático de Remo de Playa Sprint 2026. (Foto: tdtt.gov.vn)

Hanoi (VNA) – El equipo de remo de playa de Vietnam tuvo un debut soñado en el Campeonato Asiático de Remo de Playa Sprint 2026, celebrado en Tailandia, al regresar con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.

En su primera participación en una competición continental, los remeros vietnamitas no tardaron en dejar huella. Hoang Vu Kieu Loan se colgó el oro en el skiff femenino U19 (W1x), mientras que Ngoc Minh Chau y Nguyen Thi Ngac Anh lograron la victoria en el doble scull femenino U16 (W2x).

Minh Chau obtuvo además la medalla de plata en el skiff femenino U16 (W1x), y Nguyen Thi Anh Tho añadió un bronce en el skiff femenino absoluto (W1x).

Estas medallas reflejan el rápido progreso del remo de playa en Vietnam, una disciplina que solo ha recibido inversión focalizada en los últimos años, pero que ya está generando resultados internacionales alentadores.

Con el remo de playa previsto para debutar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, este sólido desempeño refuerza las esperanzas de Vietnam de competir en el mayor escenario deportivo del mundo.

Respaldado por una extensa costa y condiciones naturales favorables, Vietnam está bien posicionado para seguir desarrollando esta disciplina. El éxito en Tailandia destaca el potencial de los jóvenes atletas del país y marca otro paso adelante para el remo vietnamita en el ámbito asiático./.

VNA
#Vietnam #equipo de remo de playa #medallas de oro
Seguir VietnamPlus

Feliz Vietnam

Noticias relacionadas

Ver más

Festival Thang Long-Hanoi 2026 conecta tradición y creatividad

Festival Thang Long-Hanoi 2026 conecta tradición y creatividad

La segunda edición del Festival Thang Long - Hanoi se celebrará del 11 al 20 de septiembre de 2026 bajo el lema “Flujo de Patrimonio”, con una amplia programación cultural destinada a poner en valor la riqueza histórica y artística de la capital vietnamita.

Miembros de equipo Secret WAG celebran el título de campeón. (Fuente: Comité Organizador)

Vietnam reafirma su poder en los esports con título de Free Fire

La contundente victoria del equipo Secret WAG, en el Campeonato Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) Primavera 2026, no solo le brindó a Vietnam su primer trofeo de campeonato regional, sino que también marcó un importante paso adelante para los deportes electrónicos del país indochino en el camino para afianzar su posición en el ámbito internacional.

El muy venerable Thich Tri Quang, patriarca supremo de la SBV, realiza el ritual. (Foto: VNA)

Celebran en Ciudad Ho Chi Minh Día del Vesak 2026 de la ONU

La Junta Directiva de la Sangha Budista de Vietnam (SBV) en Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy solemnemente el Día del Vesak 2570 (aniversario del nacimiento de Buda) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la pagoda Viet Nam Quoc Tu.