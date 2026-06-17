Malasia registra un crecimiento sostenido del turismo interno

Kuala Lumpur (VNA) – El sector del turismo interno de Malasia registró un sólido crecimiento en 2025, con un gasto total de los visitantes de 29,8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 13,6%, según informó el jefe de Estadísticas del país, Mohd Uzir Mahidin.



Mohd Uzir señaló el 16 de junio que este incremento estuvo impulsado por el crecimiento tanto de los turistas que pernoctaron como de los excursionistas, cuyos gastos aumentaron un 14,6% y un 12,2%, respectivamente. Los visitantes que pasaron la noche continuaron siendo los principales contribuyentes, al representar el 59,5% del gasto total en turismo interno.



La tendencia al alza del gasto coincidió con un aumento de la actividad turística, ya que el número de viajeros nacionales creció un 11,5%, hasta alcanzar los 290,1 millones en 2025, frente a los 260,1 millones registrados en 2024. La duración media de la estancia también aumentó ligeramente, de 2,49 a 2,56 noches.



Según Mohd Uzir, este crecimiento refleja una mayor disposición de los viajeros a participar en actividades turísticas dentro del país y a permanecer más tiempo en los destinos nacionales.



El funcionario atribuyó el buen desempeño del sector al incremento de la demanda de viajes durante los principales períodos festivos y vacacionales, incluidos el Año Nuevo Lunar, Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Navidad y las vacaciones escolares.



En cuanto a los patrones de viaje, el transporte terrestre siguió siendo el medio preferido, concentrando el 97,5% de los desplazamientos turísticos internos durante el año pasado.



Respecto al alojamiento, hospedarse en casas de familiares y amigos continuó siendo la opción más popular, con una participación del 56,2%. No obstante, el uso de alojamientos de pago aumentó hasta el 43,8% en 2025, frente al 39,6% registrado en 2024, mientras que los hoteles se mantuvieron como la alternativa más utilizada, con el 23,1% del total.



Selangor se mantuvo como el destino más visitado del país, con 36,4 millones de visitantes, seguido por Kuala Lumpur, con 35,1 millones, y Perak, con 23,6 millones. /.

VNA