Internacional

Malasia registra un crecimiento sostenido del turismo interno

El sector del turismo interno de Malasia registró un sólido crecimiento en 2025, con un gasto total de los visitantes de 29,8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 13,6%, según informó el jefe de Estadísticas del país, Mohd Uzir Mahidin.

Kuala Lumpur (VNA) – El sector del turismo interno de Malasia registró un sólido crecimiento en 2025, con un gasto total de los visitantes de 29,8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 13,6%, según informó el jefe de Estadísticas del país, Mohd Uzir Mahidin.

Mohd Uzir señaló el 16 de junio que este incremento estuvo impulsado por el crecimiento tanto de los turistas que pernoctaron como de los excursionistas, cuyos gastos aumentaron un 14,6% y un 12,2%, respectivamente. Los visitantes que pasaron la noche continuaron siendo los principales contribuyentes, al representar el 59,5% del gasto total en turismo interno.

La tendencia al alza del gasto coincidió con un aumento de la actividad turística, ya que el número de viajeros nacionales creció un 11,5%, hasta alcanzar los 290,1 millones en 2025, frente a los 260,1 millones registrados en 2024. La duración media de la estancia también aumentó ligeramente, de 2,49 a 2,56 noches.

Según Mohd Uzir, este crecimiento refleja una mayor disposición de los viajeros a participar en actividades turísticas dentro del país y a permanecer más tiempo en los destinos nacionales.

El funcionario atribuyó el buen desempeño del sector al incremento de la demanda de viajes durante los principales períodos festivos y vacacionales, incluidos el Año Nuevo Lunar, Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Navidad y las vacaciones escolares.

En cuanto a los patrones de viaje, el transporte terrestre siguió siendo el medio preferido, concentrando el 97,5% de los desplazamientos turísticos internos durante el año pasado.

Respecto al alojamiento, hospedarse en casas de familiares y amigos continuó siendo la opción más popular, con una participación del 56,2%. No obstante, el uso de alojamientos de pago aumentó hasta el 43,8% en 2025, frente al 39,6% registrado en 2024, mientras que los hoteles se mantuvieron como la alternativa más utilizada, con el 23,1% del total.

Selangor se mantuvo como el destino más visitado del país, con 36,4 millones de visitantes, seguido por Kuala Lumpur, con 35,1 millones, y Perak, con 23,6 millones. /.

VNA
#Malasia #turismo #crecimiento
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Tailandia lanza una iniciativa de producción arrocera con bajas emisiones de carbono

Conflictos con fauna silvestre causan pérdidas millonarias a Malasia

Un total de 76 mil 361 denuncias por conflictos entre seres humanos y animales silvestres, las cuales involucran pérdidas económicas estimadas en 14,5 millones de dólares, se registraron en Malasia entre 2021 y mayo del presente año, una situación alarmante que requiere atención inmediata debido a sus graves repercusiones en la seguridad ciudadana y la economía nacional.

Ver más

Sismo de magnitud 6,7 causa un muerto y daños materiales en Indonesia

Sismo de magnitud 6,7 causa un muerto y daños materiales en Indonesia

Un fuerte movimiento telúrico con epicentro al sureste de la ciudad de Palu sacudió la región central del archipiélago indonesio, provocando un fallecido en el distrito de Sigi, decenas de heridos y daños considerables en la infraestructura civil. Las autoridades descartaron alerta de tsunami.

Panorama del juicio de la Corte de Casación de Francia. (Fuente: VNA)

Corte francesa considera posibilidad de reabrir el caso de Agente Naranja

La Corte de Casación de Francia (CCF) posiblemente revocará el fallo del Tribunal de Apelación de París sobre la demanda de Tran To Nga, ciudadana gala de origen vietnamita, contra las empresas suministradoras del Agente Naranja/dioxina, sustancia que utilizaron las tropas estadounidenses como arma en el país indochino durante la guerra.

Valeria Vershinina, subdirectora del Centro ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), afiliado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. (Fuente: VNA)

Vietnam gana protagonismo en relaciones Rusia-ASEAN

Rusia evalúa altamente el papel de Vietnam como "puente de conexión" en el Sudeste Asiático y afirma que ambos países han mantenido estrechos mecanismos de coordinación en foros multilaterales para promover el desarrollo estable de la asociación estratégica Rusia-ASEAN.

Tailandia lanza una iniciativa de producción arrocera con bajas emisiones de carbono

Tailandia endurece el control sobre los contenidos deepfake generados por IA

El Centro Tailandés de Lucha contra las Noticias Falsas advirtió a la población que actúe con cautela al utilizar tecnología de inteligencia artificial (deepfake) para modificar imágenes de otras personas y hacer que aparenten emociones exageradas, ya que dicha conducta puede constituir un delito según la legislación tailandesa cuando se cumplan las condiciones legales correspondientes.

Los equipos de rescate han recuperado un total de 53 cuerpos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la provincia de Sarangani, en el Sur de Filipinas. (Fuente: Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas)

Aumenta el número de víctimas mortales por el sismo en Filipinas

Los equipos de rescate han recuperado un total de 53 cuerpos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la provincia de Sarangani, en el Sur de Filipinas, según informó hoy la Oficina de Protección contra Incendios (BFP) del país archipelágico al entrar las operaciones de búsqueda y salvamento en su cuarto día.

Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma la centralidad del bloque (Foto: VNA)

Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma la centralidad del bloque

El Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), celebrado recientemente en Hanoi, se consolidó como una plataforma estratégica indispensable para que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) trascienda la mera gestión de crisis y diseñe la región a largo plazo, al tiempo que elevó de manera notable el prestigio diplomático de Vietnam.