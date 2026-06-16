Indonesia se propone erradicar muertes por dengue para 2030

Yakarta (VNA) - Indonesia aspira a eliminar las muertes relacionadas con el dengue para 2030, según su Plan de acción nacional para el control de esa enfermedad vírica en el periodo 2026-2029.



Durante el Día Internacional del Dengue de la ASEAN 2026 (15 de junio), el director general interino de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud de Indonesia, Andi Saguni, afirmó que el dengue sigue siendo uno de los desafíos de salud pública más importantes del país.



Datos del Ministerio muestran que Indonesia soporta la mayor carga de dengue en el Sudeste Asiático y ocupa el segundo lugar a nivel mundial en número de casos reportados.



En 2025, el país registró alrededor de 161 mil infecciones y más de 600 muertes. En lo que va de 2026, se han reportado casi 40 mil casos y 105 decesos, siendo Java Occidental la provincia más afectada, con más de nueve mil 500 casos.



Prima Yosephine, directora de Enfermedades Transmisibles, afirmó que Indonesia representó aproximadamente el 3 % de los casos mundiales de dengue, pero el 17 % de las muertes relacionadas con esta enfermedad en todo el mundo en 2025.



La estrategia del país se basa en cuatro pilares fundamentales: detección y diagnóstico tempranos, mejora de los resultados del tratamiento, fortalecimiento de la prevención y la vigilancia, y respuesta rápida ante brotes.



Las medidas de apoyo incluyen el fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud, la ampliación de las alianzas y la financiación, la promoción de la investigación e innovación tecnológica, el control de los mosquitos vectores y la sensibilización de la población./.

VNA