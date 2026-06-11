Internacional

Vietnam y Rusia fortalecen su amistad tradicional

La filial de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy un acto conmemorativo por el Día de Rusia (12 de junio), reafirmando los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos de la metrópoli sureña y la Federación Rusa.

Delegados en el encuentro. (Fuente: VNA)
Delegados en el encuentro. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La filial de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy un acto conmemorativo por el Día de Rusia (12 de junio), reafirmando los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos de la metrópoli sureña y la Federación Rusa.

Durante la ceremonia, Nguyen Truong Nhat Phuong, vicepresidenta del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que esta fecha constituye un símbolo de solidaridad, armonía y responsabilidad compartida por el presente y el futuro de Rusia.

La funcionaria, quien también preside la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia en la ciudad, subrayó que, a lo largo de 76 años, la amistad tradicional y la asociación estratégica integral entre ambos países se han fortalecido de manera constante.

En el ámbito local, señaló que Ciudad Ho Chi Minh, como uno de los principales centros de relaciones exteriores y cooperación internacional de Vietnam, impulsa activamente vínculos de colaboración dinámicos con diversas localidades y territorios rusos.

Asimismo, afirmó que la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia continuará coordinando estrechamente con las agencias competentes y, en particular, con el Consulado General de Rusia en la ciudad, para incrementar la eficacia de los intercambios y promover aún más las relaciones de amistad entre ambos pueblos.

Por su parte, Yuru Ivanovich Nemtsov, cónsul general adjunto de la Federación Rusa en Ciudad Ho Chi Minh, resaltó la profunda cercanía histórica que une a las dos naciones.

Según el diplomático, las relaciones entre Rusia y Vietnam se sustentan en una sólida amistad tradicional y en una cooperación mutuamente beneficiosa que ha contribuido a los intereses y al bienestar de ambos pueblos.

En la ocasión, Nemtsov expresó además su agradecimiento a la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia por sus esfuerzos constantes para preservar y fortalecer los vínculos entre los dos países./.

VNA
#Vietnam #Rusia #amistad #Día de Rusia
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

En la cita (Fuente: La Cancillería de Vietnam)

Vietnam pide reforzar el papel central de ASEAN

En medio de rápidos cambios en los escenarios regional y mundial, los mecanismos liderados por la ASEAN deben seguir desempeñando un papel central en la promoción del diálogo, la defensa del derecho internacional, el fortalecimiento de la confianza y la respuesta a los desafíos comunes, enfatizó el vicecanciller de Vietnam, Dang Hoang Giang.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Doan Anh, y el secretario general de AIPA, Chem Widhya. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional de Vietnam y AIPA refuerzan cooperación

La Asamblea Nacional de Vietnam siempre concede gran importancia al papel de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y lo considera un pilar importante de la diplomacia parlamentaria, un mecanismo de cooperación práctica para que los parlamentos miembros trabajen juntos en el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.

Edificio dañado por el terremoto en la ciudad de General Santos, Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)

Terremoto en Filipinas deja a cerca de 20.000 personas desplazadas

Los equipos de rescate filipinos continuaron la búsqueda el 9 de junio de personas que pudieran seguir atrapadas en edificios derrumbados o gravemente dañados tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la isla de Mindanao el día anterior, dejando decenas de muertos y miles de desplazados.

Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia. (Foto: VNA)

Foro del Futuro de la ASEAN 2026: Vietnam impulsa proactivamente espacio de diálogo regional

Tras dos ediciones celebradas en 2024 y 2025, el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) consolida gradualmente su papel como una plataforma abierta y orientada al porvenir, que recibe el respaldo de los países miembros de la agrupación y la comunidad internacional, comentó Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y líderes de los países en el evento. (Fuente: VNA)

Líderes de ASEAN apuestan por unidad y estabilidad regional

La sesión inaugural del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 se celebró hoy en esta capital, con un discurso de apertura a cargo del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. La jornada contó además con las intervenciones de líderes de los Estados miembros de la ASEAN, altos funcionarios de las Naciones Unidas y mensajes grabados enviados por ministros de Asuntos Exteriores.

El profesor Huang Rihan, de la Universidad Huaqiao. Foto: VNA

Foro del Futuro de la ASEAN refleja papel proactivo y responsable de Vietnam

La organización por parte de Vietnam del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) por tercer año consecutivo demuestra la postura proactiva y responsable del país como miembro de la ASEAN, al tiempo que pone de relieve su creciente papel de liderazgo en la configuración del diálogo y la cooperación regionales.