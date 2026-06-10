Internacional

Asamblea Nacional de Vietnam y AIPA refuerzan cooperación

La Asamblea Nacional de Vietnam siempre concede gran importancia al papel de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y lo considera un pilar importante de la diplomacia parlamentaria, un mecanismo de cooperación práctica para que los parlamentos miembros trabajen juntos en el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Doan Anh, y el secretario general de AIPA, Chem Widhya. (Fuente: VNA)
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Doan Anh, y el secretario general de AIPA, Chem Widhya. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam siempre concede gran importancia al papel de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y lo considera un pilar importante de la diplomacia parlamentaria, un mecanismo de cooperación práctica para que los parlamentos miembros trabajen juntos en el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.

Así lo afirmó el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Doan Anh, al recibir en Hanoi al secretario general de AIPA, Chem Widhya, quien arribó al país para participar en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN 2026.
Nguyen Doan Anh evaluó altamente las contribuciones y las ideas compartidas por Chem Widhya en ese acontecimiento regional. La participación activa de la Secretaría de la AIPA en el Foro reafirma el papel cada vez más importante de la entidad en la estructura de cooperación de la ASEAN, contribuyendo a fortalecer la conexión entre el canal parlamentario y los procesos formales de colaboración del bloque regional, destacó.

En el contexto que la agrupación entra en la fase de implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, el papel de la Secretaría de la AIPA cobra cada vez mayor relevancia para garantizar la continuidad, fortalecer la conectividad y mejorar la eficacia de la realización de las iniciativas de cooperación parlamentaria regional, reiteró.

Informó que la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV) está intensificando las reformas en las actividades legislativas, mejorando la calidad de la supervisión, tomando decisiones sobre asuntos nacionales medulares y promoviendo la transformación digital en las operaciones parlamentarias.

En especial, se centra en la construcción de un Parlamento digital, el impulso de la aplicación de datos e inteligencia artificial en las actividades legislativas y el aumento de la conectividad y el intercambio de conocimientos entre los órganos parlamentarios regionales, detalló.

Estas son también áreas en las que Vietnam desea fortalecer la cooperación con la Secretaría de la AIPA y los parlamentos miembros en el futuro, expresó.

Al enfatizar que la ANV seguirá siendo proactiva, positiva y responsable en las actividades de la AIPA, afirmó que Vietnam contribuirá a mejorar el papel, la eficacia y la posición de la organización en el proceso de materialización de la Visión ASEAN 2045.

Se espera que Chem Widhya y la Secretaría de AIPA continúen promoviendo su papel de coordinación y fortaleciendo la cooperación con los parlamentos miembros y Filipinas, presidente de AIPA 2026, para implementar actividades de manera efectiva durante el año y prepararse a fondo para la Asamblea General de AIPA-47 y citas anexas, comentó.

También sugirió fortalecer las actividades para compartir experiencias y mejorar la capacidad de los parlamentarios, especialmente en las áreas de elaboración de leyes, seguimiento de la implementación de los compromisos regionales, transformación digital, innovación, desarrollo verde y sostenible; entre otros aspectos.

A su vez, el visitante expresó su admiración por el discurso pronunciado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el XXIII Diálogo de Shangri-La.

En el Foro del Futuro de la ASEAN 2026, muchos participantes citaron los contenidos de este discurso, considerándolo una guía valiosa para mantener la paz y la estabilidad en la región, promover la prosperidad y mejorar la vida de las personas.

Al evaluar altamente el papel crucial de los parlamentos en el mantenimiento de la paz, consideró que los órganos legislativos deben seguir desempeñando un rol de supervisión en la aplicación de las leyes, incluidas las disposiciones y los compromisos del derecho internacional./.

VNA
#Asamblea Nacional de Vietnam #AIPA #Foto de Desarrollo de ASEAN #cooperación
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Trinh Xuan An, diputado a tiempo completo de la Asamblea Nacional en la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Asuntos Exteriores, y vicepresidente del Grupo de Jóvenes Diputados de la Asamblea Nacional (XV legislatura), en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa cooperación con AIPA para una ASEAN más inclusiva

Vietnam está dispuesto a colaborar estrechamente con los Estados miembros de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) para reforzar la solidaridad, intercambiar experiencias y ampliar iniciativas conjuntas en favor de una ASEAN más inclusiva y orientada al futuro.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto con los jefes de delegación de los Parlamentos miembros de la AIPA. (Foto:VNA)

Impulsa Vietnam la visión de la ASEAN en la AIPA

La Asamblea Nacional de Vietnam (ANV) reafirmó su compromiso de trabajar junto a la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) para materializar la Visión de la Comunidad ASEAN 2045, durante la exitosa participación de su presidente, Tran Thanh Man, en la 46 Asamblea General de la AIPA y su posterior visita oficial a Malasia del 16 al 20 de este mes.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y líderes de los países en el evento. (Fuente: VNA)

Líderes de ASEAN apuestan por unidad y estabilidad regional

La sesión inaugural del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 se celebró hoy en esta capital, con un discurso de apertura a cargo del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. La jornada contó además con las intervenciones de líderes de los Estados miembros de la ASEAN, altos funcionarios de las Naciones Unidas y mensajes grabados enviados por ministros de Asuntos Exteriores.

Ver más

Edificio dañado por el terremoto en la ciudad de General Santos, Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)

Terremoto en Filipinas deja a cerca de 20.000 personas desplazadas

Los equipos de rescate filipinos continuaron la búsqueda el 9 de junio de personas que pudieran seguir atrapadas en edificios derrumbados o gravemente dañados tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la isla de Mindanao el día anterior, dejando decenas de muertos y miles de desplazados.

Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia. (Foto: VNA)

Foro del Futuro de la ASEAN 2026: Vietnam impulsa proactivamente espacio de diálogo regional

Tras dos ediciones celebradas en 2024 y 2025, el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) consolida gradualmente su papel como una plataforma abierta y orientada al porvenir, que recibe el respaldo de los países miembros de la agrupación y la comunidad internacional, comentó Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia.

El profesor Huang Rihan, de la Universidad Huaqiao. Foto: VNA

Foro del Futuro de la ASEAN refleja papel proactivo y responsable de Vietnam

La organización por parte de Vietnam del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) por tercer año consecutivo demuestra la postura proactiva y responsable del país como miembro de la ASEAN, al tiempo que pone de relieve su creciente papel de liderazgo en la configuración del diálogo y la cooperación regionales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reúne el 1 de diciembre de 2025 con el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)

Vietnam y Laos fortalecen relaciones de cooperación

La visita oficial a Vietnam del primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 del 7 al 9 del presente mes revisten gran importancia, como contribución a fortalecer aún más los lazos estratégicos entre los dos países en el futuro.

Malasia invertirá 2,7 mil millones de dólares para modernizar y ampliar su red aeroportuaria

Malasia invertirá 2,7 mil millones de dólares para modernizar y ampliar su red aeroportuaria

Malasia invertirá 2.700 millones de dólares en la modernización y ampliación de su red aeroportuaria nacional durante los próximos cinco años. El plan incluye proyectos estratégicos en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (KLIA), Penang y Kota Kinabalu, con el objetivo de aumentar la capacidad de pasajeros, fortalecer la conectividad aérea y respaldar el crecimiento económico y turístico del país.