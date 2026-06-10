Asamblea Nacional de Vietnam y AIPA refuerzan cooperación

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam siempre concede gran importancia al papel de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y lo considera un pilar importante de la diplomacia parlamentaria, un mecanismo de cooperación práctica para que los parlamentos miembros trabajen juntos en el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.



Así lo afirmó el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Doan Anh, al recibir en Hanoi al secretario general de AIPA, Chem Widhya, quien arribó al país para participar en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN 2026.

Nguyen Doan Anh evaluó altamente las contribuciones y las ideas compartidas por Chem Widhya en ese acontecimiento regional. La participación activa de la Secretaría de la AIPA en el Foro reafirma el papel cada vez más importante de la entidad en la estructura de cooperación de la ASEAN, contribuyendo a fortalecer la conexión entre el canal parlamentario y los procesos formales de colaboración del bloque regional, destacó.



En el contexto que la agrupación entra en la fase de implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, el papel de la Secretaría de la AIPA cobra cada vez mayor relevancia para garantizar la continuidad, fortalecer la conectividad y mejorar la eficacia de la realización de las iniciativas de cooperación parlamentaria regional, reiteró.



Informó que la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV) está intensificando las reformas en las actividades legislativas, mejorando la calidad de la supervisión, tomando decisiones sobre asuntos nacionales medulares y promoviendo la transformación digital en las operaciones parlamentarias.



En especial, se centra en la construcción de un Parlamento digital, el impulso de la aplicación de datos e inteligencia artificial en las actividades legislativas y el aumento de la conectividad y el intercambio de conocimientos entre los órganos parlamentarios regionales, detalló.



Estas son también áreas en las que Vietnam desea fortalecer la cooperación con la Secretaría de la AIPA y los parlamentos miembros en el futuro, expresó.



Al enfatizar que la ANV seguirá siendo proactiva, positiva y responsable en las actividades de la AIPA, afirmó que Vietnam contribuirá a mejorar el papel, la eficacia y la posición de la organización en el proceso de materialización de la Visión ASEAN 2045.



Se espera que Chem Widhya y la Secretaría de AIPA continúen promoviendo su papel de coordinación y fortaleciendo la cooperación con los parlamentos miembros y Filipinas, presidente de AIPA 2026, para implementar actividades de manera efectiva durante el año y prepararse a fondo para la Asamblea General de AIPA-47 y citas anexas, comentó.



También sugirió fortalecer las actividades para compartir experiencias y mejorar la capacidad de los parlamentarios, especialmente en las áreas de elaboración de leyes, seguimiento de la implementación de los compromisos regionales, transformación digital, innovación, desarrollo verde y sostenible; entre otros aspectos.



A su vez, el visitante expresó su admiración por el discurso pronunciado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el XXIII Diálogo de Shangri-La.



En el Foro del Futuro de la ASEAN 2026, muchos participantes citaron los contenidos de este discurso, considerándolo una guía valiosa para mantener la paz y la estabilidad en la región, promover la prosperidad y mejorar la vida de las personas.



Al evaluar altamente el papel crucial de los parlamentos en el mantenimiento de la paz, consideró que los órganos legislativos deben seguir desempeñando un rol de supervisión en la aplicación de las leyes, incluidas las disposiciones y los compromisos del derecho internacional./.

VNA