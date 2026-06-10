Foro del Futuro de ASEAN 2026 aborda cooperación internacional, energía y transformación económica

Hanoi (VNA) - El III Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026) continuó hoy su agenda con tres sesiones de debate centradas en el fortalecimiento de la cooperación entre la ASEAN y Estados Unidos, la garantía de la seguridad energética en un contexto de transición verde y la identificación de nuevos modelos de desarrollo ante las profundas transformaciones globales.



Estados Unidos reafirma su compromiso con la ASEAN



En la sesión dedicada a la cooperación ASEAN-Estados Unidos, el subsecretario de Estado Christopher Landau reafirmó el compromiso duradero de Washington con la región y destacó el papel cada vez más relevante de Vietnam en los asuntos regionales e internacionales.



Subrayó que la evolución de la relación entre antiguos adversarios hasta una Asociación Estratégica Integral entre Estados Unidos y Vietnam es un ejemplo claro del poder del diálogo y la reconciliación.



Estados Unidos reiteró su visión del Sudeste Asiático como un motor clave del crecimiento económico global. En este sentido, destacó la amplia red de inversiones y vínculos económicos en la región, así como su interés en profundizar la cooperación en energía, infraestructura digital, inteligencia artificial, cadenas de suministro de minerales críticos y el desarrollo de redes eléctricas regionales.



En materia de seguridad regional, Washington reafirmó su apoyo a la paz, la estabilidad y la libertad de navegación en el Mar del Este, además de respaldar la pronta conclusión de un Código de Conducta (COC) al respecto conforme al derecho internacional. Ambas partes subrayaron también la necesidad de reforzar la cooperación para combatir las redes transnacionales de fraude en línea.

Seema Malhotra, Subsecretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, interviene en la sesión. (Foto: VNA)

Seguridad energética y transición verde



La sesión plenaria dedicada a la seguridad energética abordó los desafíos derivados de la inestabilidad geopolítica, las interrupciones en las cadenas de suministro y la volatilidad de los mercados energéticos globales.



Los expertos coincidieron en que la seguridad energética no se limita al suministro, sino que debe garantizar estabilidad, asequibilidad y sostenibilidad. En este marco, Vietnam continúa impulsando su transición energética a través de políticas como el Plan Nacional de Energía VIII y la Resolución 55, centradas en la optimización de los recursos internos, el desarrollo de reservas estratégicas y la estabilidad del sistema eléctrico.



Los participantes destacaron la necesidad de evitar la dependencia de una única fuente de suministro y propusieron reforzar la interconexión de la red eléctrica de la ASEAN, desarrollar centros regionales de gas natural licuado (GNL) y promover la financiación verde para proyectos sostenibles.



Representantes internacionales reafirmaron su apoyo a la ASEAN en la transición energética, el desarrollo de infraestructuras eléctricas resilientes y el avance hacia la neutralidad de carbono mediante la cooperación financiera y transferencia tecnológica.



Nuevos modelos de desarrollo para la ASEAN



La sesión de la tarde se centró en los nuevos modelos de crecimiento en un contexto global en rápida transformación.



Los participantes señalaron que el modelo de crecimiento tradicional de la ASEAN enfrenta presiones crecientes debido al proteccionismo, el cambio climático, el envejecimiento poblacional y el riesgo de la trampa de ingresos medios. En este sentido, subrayaron la necesidad de diversificar las asociaciones, impulsar la innovación, fortalecer la infraestructura digital y garantizar un crecimiento inclusivo.



Asimismo, se destacó la importancia de pasar de un modelo basado en el ensamblaje a otro centrado en la atracción de inversiones con transferencia tecnológica, apoyado en una mayor complejidad económica, resiliencia e integración regional.



Los expertos también coincidieron en el resurgimiento de las políticas industriales a nivel global, donde los gobiernos apoyan a las empresas líderes para avanzar en las cadenas de valor. En este contexto, se subrayó la relevancia de construir un ecosistema de innovación de la ASEAN como pilar estratégico del desarrollo futuro.



El foro concluyó con un consenso general sobre el papel clave de la cooperación regional y la colaboración entre los sectores público y privado para reforzar la resiliencia y garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo en el Sudeste Asiático./.