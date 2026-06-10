Foro del Futuro de la ASEAN debate resiliencia, prevención de conflictos e inteligencia artificial

Hanoi (VNA) - En el marco del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, celebrado en Hanoi, se realizaron tres sesiones plenarias y una sesión temática que atrajeron la atención y el debate profundo de numerosos delegados nacionales e internacionales.



Fortalecimiento de la capacidad interna y ampliación de la conectividad



La primera sesión plenaria, titulada “Resiliencia y Solidaridad en un mundo en transformación” y moderada por el exviceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Dang Dinh Quy se centró en esclarecer estos conceptos en el nuevo contexto global.



El exministro de Relaciones Exteriores de Indonesia Marty Natalegawa advirtió que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) enfrenta un entorno internacional complejo, caracterizado por una creciente fragmentación geopolítica y presiones sobre el multilateralismo.



Instó al bloque a ir más allá de su papel adaptativo para anticipar y moldear activamente el entorno estratégico mediante un enfoque de “equilibrio dinámico”. Subrayó además que la diversidad constituye el sello distintivo de la ASEAN y que la solidaridad no implica uniformidad, por lo que la clave del éxito reside en transformar las diferencias en fortalezas.



Por su parte, el vicecanciller vietnamita Nguyen Manh Cuong analizó el concepto de “resiliencia colaborativa”. Señaló la paradoja de que una mayor interconexión incrementa la vulnerabilidad ante choques externos -como interrupciones en las cadenas de suministro o disputas tecnológicas-, pero aclaró que ello no reduce el valor de la integración. Enfatizó que la resiliencia no significa aislamiento, sino el fortalecimiento de capacidades internas junto con la expansión de vínculos externos.



En el caso de la ASEAN, esta fortaleza se sustenta en tres pilares: unidad interna, un papel central efectivo y mecanismos de cooperación sustantivos.



Expertos internacionales como el profesor Tetsuya Watanabe, presidente del Instituto de Investigaciones Económicas para la ASEAN y el Este de Asia (ERIA), y el profesor Yves Tiberghien, de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), coincidieron en que el bloque emerge como un modelo de promoción de la paz y el respeto al derecho internacional. Asimismo, sugirieron priorizar la cooperación industrial regional y el desarrollo de subregiones como el Mekong como nuevos motores de crecimiento.



Prevención proactiva de conflictos y consolidación de confianza estratégica



La segunda sesión plenaria abordó el “Impulso de las iniciativas de la ASEAN en la prevención de conflictos”. Los participantes coincidieron en que muchas crisis se originan por la falta de canales de comunicación confiables.



La embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird, instó a identificar riesgos de forma temprana en lugar de reaccionar cuando las crisis ya han estallado, mediante la inversión en herramientas de alerta temprana.



La secretaria general adjunta de las Naciones Unidad Izumi Nakamitsu (Foto: VNA)



Desde las Naciones Unidas, la secretaria general adjunta Izumi Nakamitsu destacó que la esencia de la prevención radica en crear opciones diplomáticas flexibles y reducir la brecha entre la “alerta temprana” y la “acción temprana”, a través de la construcción de confianza y el intercambio de información en materia de seguridad marítima y ciberseguridad.



En el plano institucional, el doctor Chem Widhya, secretario general de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), señaló que más allá de crear nuevas estructuras, el bloque debe garantizar la implementación efectiva de compromisos existentes como el TAC, el ARF y el ADMM+.



Paralelamente, el embajador de China ante la ASEAN, Wang Qing, abogó por abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y priorizar el desarrollo económico como base de una paz duradera, postura que fue respaldada por la ministra francesa de la Francofonía y Asociaciones Internacionales, Éléonore Caroit.



Inclusión social en la era de la Inteligencia Artificial



La tercera sesión plenaria, titulada “Aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la ASEAN: No dejar a nadie atrás”, contó con la intervención virtual del ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-yul, quien subrayó que el principal desafío de la era de la IA es garantizar que todos los sectores de la sociedad accedan a sus beneficios. Asimismo, expresó el interés de consolidar a la ASEAN como socio clave en la gobernanza global de esta tecnología, destacando iniciativas como la Academia Digital ASEAN-Corea, establecida en Vietnam.



El doctor Mehdi Snene, asesor senior de la Oficina del Enviado Especial del secretario general de la ONU para la IA y la Transformación Digital, señaló que la diversidad de enfoques dentro de la ASEAN constituye una ventaja complementaria, citando el proyecto Sea Lion como ejemplo de colaboración regional en el desarrollo de un modelo común de inteligencia artificial. No obstante, instó a establecer un mecanismo de gobernanza conjunto.



En la misma línea, expertos de Malasia y de la Fundación KAS de Alemania recomendaron una gobernanza basada en niveles de riesgo, similar a la Ley de IA de la Unión Europea, adaptada de forma flexible a las realidades nacionales.



Por su parte, Nguyen Anh Duong, investigador del Instituto de Estudios de Políticas y Estrategias de Vietnam, destacó que el país tiene la ventaja de adoptar nuevas tecnologías sin elevados costos de transición, aunque aún enfrenta desafíos en la implementación a gran escala en las empresas y en la definición de marcos regulatorios adecuados.



Durante la jornada también se celebró la sesión temática “El cambiante panorama estratégico y sus implicaciones para la ASEAN”, con un diálogo entre el doctor Nguyen Hung Son, director de la Academia Diplomática de Vietnam, y el profesor Yan Xuetong, de la Universidad de Tsinghua (China).



Los analistas coincidieron en que la tecnología y la IA están redefiniendo el poder nacional, desplazando la competencia entre grandes potencias hacia el ciberespacio, con el riesgo de consolidar dos ecosistemas tecnológicos separados.



Ante este escenario, se recomendó a los países de la ASEAN fortalecer la ciberseguridad y acelerar reformas educativas para capacitar a las nuevas generaciones en el dominio de la IA, transformando el desafío tecnológico en un motor de desarrollo./.



