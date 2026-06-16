Incentivos fiscales, nuevo motor para las empresas científicas y tecnológicas en Vietnam

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Hanoi (VNA) - Una serie de nuevas medidas fiscales preferenciales que entran en vigor en Vietnam durante el período 2025-2026 debería dar un nuevo impulso a las empresas que operan en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Según los expertos y los actores del sector privado, estas políticas constituyen un paso importante en la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político, que busca convertir la ciencia y la tecnología en un nuevo motor de crecimiento económico.

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, las políticas fiscales destinadas a apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación han sido diseñadas con un nivel equivalente o incluso superior al de muchos países de la región. Varias disposiciones relacionadas con el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y los derechos de importación introducen mecanismos innovadores, que van más allá de los incentivos fiscales anteriores para crear un entorno más favorable a la inversión en investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías.

Una de las medidas más destacadas figura en la Ley del Impuesto sobre Empresas, que entró en vigor el 1 de octubre de 2025 y se aplicó al ejercicio fiscal de 2025. Esta ley permite a las empresas deducir hasta el doble de los gastos reales destinados a actividades de investigación y desarrollo (I+D) al calcular la renta imponible. También les permite destinar hasta el 20 % de sus beneficios antes de impuestos al Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, el doble del límite anterior fijado en el 10 %.

Las empresas que operan en sectores de alta tecnología y tecnologías estratégicas se beneficiarán además de un régimen fiscal especialmente ventajoso, con un tipo impositivo del 10 % durante 15 años, una exención total durante los cuatro primeros años y una reducción del 50 % del impuesto durante los nueve años siguientes. Esta medida es considerada uno de los mecanismos de incentivo más atractivos jamás otorgados al sector científico y tecnológico en Vietnam.

Paralelamente, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, prevé varias ventajas destinadas a atraer recursos humanos altamente cualificados. Los ingresos procedentes de la participación en proyectos científicos, tecnológicos e innovadores estarán exentos de impuestos. Además, los expertos en alta tecnología y los profesionales altamente cualificados del sector digital disfrutarán de una exención fiscal durante un período de cinco años.

Para los especialistas, estas disposiciones constituyen una palanca importante para atraer y retener a científicos, ingenieros y expertos de alto nivel, al tiempo que refuerzan el atractivo de Vietnam para el talento internacional.

Según la profesora asociada y doctora Ly Phuong Duyen, de la Facultad de Fiscalidad y Aduanas de la Academia de Finanzas, estas nuevas medidas reflejan claramente la voluntad del Partido y del Estado de promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. En su opinión, los incentivos fiscales son una herramienta esencial para reducir los costes de inversión tecnológica y fomentar que las empresas inviertan más en I+D, comercialicen los resultados de sus investigaciones y refuercen su competitividad.

Además de los beneficios en el impuesto sobre la renta, las políticas relativas a los derechos de importación también se han ampliado para apoyar de manera más eficaz las actividades de investigación y la producción de alta tecnología. Las máquinas, equipos, materias primas y componentes utilizados directamente en actividades científicas, tecnológicas y en la industria digital estarán exentos de derechos de importación, tanto para nuevos proyectos de inversión como para proyectos de expansión.

Asimismo, los organismos científicos y tecnológicos, las empresas de alta tecnología y las compañías creadas a partir de proyectos de producción de productos de alta tecnología estarán exentos de derechos de importación durante cinco años para materias primas, materiales y componentes destinados a la investigación y la producción.

Desde la perspectiva empresarial, Nguyen Van Duoc, director general de la empresa Trong Tin, considera que las exenciones y reducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas ayudarán a mejorar los ingresos reales de los trabajadores del sector científico y tecnológico. También facilitarán a las empresas la atracción y retención de mano de obra altamente cualificada, además de favorecer la llegada de expertos extranjeros y limitar la fuga de cerebros.

Por su parte, Nguyen Cao Giap, director general del grupo GHT, estima que estos incentivos fiscales ofrecerán a las startups tecnológicas un margen financiero adicional para reinvertir en investigación, perfeccionar sus productos y desarrollar sus mercados. En su opinión, este apoyo es especialmente valioso en los primeros años de vida de las nuevas empresas, cuando suelen enfrentarse a restricciones financieras importantes.

Según el Ministerio de Finanzas, estas nuevas medidas fiscales forman parte de un conjunto más amplio de mecanismos de apoyo a las empresas científicas y tecnológicas, junto con la Ley de Inversión de 2025, la Resolución N.º 198/2025/QH15 sobre el desarrollo de la economía privada y el Decreto N.º 20/2026/ND-CP que detalla su implementación. Estas políticas deberían contribuir a crear un entorno de inversión y negocios más favorable, transparente y estable.

En un contexto en el que Vietnam acelera su transición hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, estos incentivos fiscales no constituyen únicamente un apoyo financiero. También reflejan la voluntad de las autoridades de movilizar más recursos para el desarrollo tecnológico y de convertir al sector privado en un motor clave del crecimiento económico en los próximos años./.

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