Inteligencia Artificial y redes sociales redefinen la comunicación empresarial en Vietnam

Hanoi (VNA) - La comunicación empresarial en Vietnam experimenta una transformación estructural sin precedentes debido al auge de la Inteligencia Artificial (IA), las redes sociales y las plataformas digitales multimedia, un escenario donde las corporaciones transitan de la publicidad tradicional hacia una gestión integral de la reputación, los datos y la confianza social.



Este proceso se alinea de forma directa con la estrategia de transformación digital nacional impulsada por la Resolución número 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, la cual busca convertir la innovación, la tecnología y la gobernanza digital en las nuevas ventajas competitivas de la economía.



En la era digital actual, las empresas han perdido el monopolio de la portavocía oficial. Anteriormente, la comunicación corporativa era unidireccional y se limitaba a comunicados de prensa o campañas televisivas; sin embargo, las plataformas como Facebook, TikTok, YouTube e Instagram han borrado los límites entre los medios, las marcas y los consumidores, permitiendo que cualquier usuario con un teléfono inteligente actúe como un canal de comunicación masiva. Esta inmediatez expone a las compañías a crisis reputacionales instantáneas generadas por videos cortos, comentarios negativos, declaraciones de personas influyentes (KOLs) o contenidos manipulados mediante IA.



El director de Comunicación del Grupo T&T, Ngo Minh Giang, puntualizó que ante el establecimiento de canales de interacción directa con el público, la calidad del producto ya no es el único factor determinante, sino la confianza construida con los clientes, socios, inversores y trabajadores.



El directivo enfatizó que la confianza es el activo intangible más difícil de edificar y el más vulnerable ante incidentes de ética comercial o calidad.



En sintonía, el director de Comunicación y Marketing del Hotel JW Marriott Hanoi, Nguyen Quang Khanh, aseveró que en un mercado saturado de información donde los usuarios verifican todo con facilidad, la prioridad de las empresas ha migrado de buscar notoriedad a generar credibilidad real.



La velocidad de propagación de los datos en las redes sociales acelera el impacto de las crisis, como ocurrió con un caso que afectó a la empresa C.P. Vietnam, donde acusaciones sin pruebas sobre la inocuidad de sus productos se viralizaron rápidamente en las plataformas antes de que las autoridades determinaran la inocencia de la firma, lo que demostró que el daño al prestigio requiere mucho más tiempo para recuperarse que los ingresos financieros.



La experta en comunicación Pham Ngoc Anh señaló al respecto que muchas corporaciones carecen de visualizaciones o guiones de contingencia preventivos, lo que ralentiza la contención de los problemas.



Por otra parte, la incorporación de la IA en los departamentos de comunicación ha automatizado la redacción de contenidos, el diseño, la edición de video y el análisis del comportamiento de la audiencia en minutos.



Sin embargo, los especialistas advierten sobre los riesgos asociados a la proliferación de noticias falsas, imágenes editadas y videos manipulados mediante tecnología de clonación profunda (deepfake).



El director de Comunicación y Marketing del Hotel JW Marriott Hanoi, Nguyen Quang Khanh, remarcó que la inmediatez de la IA impone el desafío de responder con rapidez pero con extrema prudencia, debido a que los contenidos generados por algoritmos pueden carecer de la sensibilidad humana y la empatía necesarias para forjar conexiones auténticas.



Frente a este entorno volátil, el experto en gestión de marcas Vu Xuan Truong advirtió que la dependencia absoluta en la IA sin verificación debida puede destruir la fiabilidad corporativa.



Para mitigar estos riesgos, se recomienda limitar el uso de la IA y priorizar las interacciones, fotografías y filmaciones reales con gestos humanos. La implementación de la Resolución 57-NQ/TW estimula a los departamentos de comunicación de grupos como T&T a estructurar ecosistemas de comunicación digital basados en macrodatos para el análisis de la opinión pública en tiempo real, transformando la comunicación de un rol de soporte a una competencia central de gobernanza corporativa enfocada en la innovación constante./.

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