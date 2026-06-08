Vietnam tiene ventajas para convertirse en un centro mundial de IA

Hanoi (VNA) - El multimillonario Eric Schmidt, expresidente y exdirector ejecutivo de Google, así como exdirector de la Comisión Nacional de Seguridad sobre Inteligencia Artificial de Estados Unidos (NSCAI), afirmó que Vietnam cuenta con importantes ventajas y un gran potencial para convertirse en un centro mundial de inteligencia artificial (IA) en el futuro.

Durante su visita y reuniones de trabajo en Vietnam para debatir las perspectivas de desarrollo de la IA, Schmidt destacó especialmente el potencial de los recursos humanos del país indochino. Según señaló, el hecho de que Vietnam figure habitualmente entre las naciones con mejores resultados en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas (IMO) demuestra la calidad de su capital humano y constituye una base sólida para el desarrollo de la inteligencia artificial.

La visita de Eric Schmidt y otros expertos tecnológicos es considerada un hito importante en el fortalecimiento de los vínculos y la cooperación entre Vietnam y las principales empresas, especialistas y líderes tecnológicos mundiales en el ámbito de la IA.

En un contexto en el que Vietnam impulsa la implementación de la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista sobre el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, la IA ha sido identificada como uno de los sectores prioritarios para mejorar la competitividad del país y generar nuevos motores de crecimiento económico.

En el coloquio “Desarrollo de la IA en Vietnam junto al expresidente de Google Eric Schmidt”, organizado por el Centro Nacional de Innovación (NIC) en colaboración con la empresa estadounidense Aitomatic, representantes de grandes corporaciones tecnológicas, empresas, institutos de investigación y universidades debatieron sobre las oportunidades de desarrollo de la IA en Vietnam.

Durante el evento, el director del NIC, Vu Quoc Huy, aseguró que Vietnam se encuentra ante una oportunidad histórica para avanzar en los campos de la inteligencia artificial y otras tecnologías estratégicas. El NIC está promoviendo la cooperación entre el Gobierno, las empresas, los centros de investigación, las universidades, los grupos tecnológicos internacionales, los fondos de inversión y las redes de expertos con el fin de impulsar la innovación, acelerar la adopción de la IA y fortalecer la competitividad de las empresas vietnamitas.

Según Vu Quoc Huy, el objetivo es atraer a grandes corporaciones tecnológicas, fondos de inversión de primer nivel, científicos y expertos internacionales para construir un ecosistema dinámico de innovación, facilitando a las empresas vietnamitas el acceso a tecnologías avanzadas, capital de calidad y mercados globales.

Asimismo, se busca formar una nueva generación de empresas tecnológicas vietnamitas con capacidad de competir internacionalmente y crear nuevos “unicornios” en sectores como la IA, los semiconductores, la computación cuántica, la robótica, los vehículos aéreos no tripulados (UAV), las tecnologías digitales y las tecnologías verdes.

En el marco del programa, Eric Schmidt también expresó su disposición a colaborar con Vietnam en la creación de un fondo privado de inversión en inteligencia artificial, apoyar la conexión entre empresas y talentos vietnamitas, y ofrecer becas a estudiantes.

Los participantes debatieron además sobre las oportunidades y desafíos relacionados con el desarrollo de la IA, incluyendo la infraestructura informática, los centros de datos, la formación de recursos humanos de alta calidad, la investigación y el desarrollo, y la construcción de un ecosistema nacional de inteligencia artificial./.

​