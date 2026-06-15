Vietnam impulsa el desarrollo de startups innovadoras con capacidad de competir a nivel internacional

Hanoi (VNA) - Vietnam ocupa el puesto 50 a nivel mundial, cinco posiciones más que el año anterior y la clasificación más alta registrada hasta la fecha, en el Índice Global de Ecosistemas de Startups 2026, publicado por StartupBlink.



Este avance refleja el fortalecimiento del ecosistema nacional de innovación y emprendimiento, así como los primeros resultados de las políticas destinadas a promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, en línea con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político.



No obstante, expertos consideran que para crear startups capaces de competir en los mercados internacionales es fundamental mantener el acompañamiento de las autoridades centrales y locales durante todo su proceso de desarrollo.



Ecosistema para crear empresas de alcance global



La construcción de un ecosistema innovador competitivo a escala regional e internacional constituye uno de los objetivos prioritarios del país. En este contexto, la ciudad central de Da Nang se perfila como uno de los polos más dinámicos en materia de innovación y emprendimiento.



Durante una visita de estudio sobre actividades científicas, tecnológicas, de innovación y transformación digital organizada los días 11 y 12 de junio por el Centro de Comunicación de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, diversos modelos de apoyo a startups evidenciaron el enfoque sistemático adoptado por la ciudad para desarrollar un ecosistema favorable a la innovación.



La subdirectora del Departamento municipal de Ciencia y Tecnología, Pham Thi Ngoc Quyen, señaló que Da Nang considera la ciencia, la tecnología y la innovación como uno de los pilares estratégicos para el desarrollo socioeconómico. En los últimos años, la ciudad ha priorizado sectores como los semiconductores, la transformación digital y las ciudades inteligentes.



Gracias a mecanismos específicos autorizados por el Gobierno central, Da Nang ha puesto en marcha políticas para atraer inversiones, respaldar a las empresas y fomentar la economía digital, incluyendo incentivos relacionados con ingresos, alojamiento, impuestos e infraestructura para desarrollar el ecosistema de alta tecnología.



Actualmente, la ciudad cuenta con tres centros de apoyo al emprendimiento, 12 incubadoras, tres espacios de innovación, ocho espacios de trabajo compartido, seis fondos de inversión, diez clubes de emprendimiento, 20 instituciones educativas y alrededor de 200 startups innovadoras.



Por su parte, Nguyen Viet Toan, director del Centro de Apoyo al Emprendimiento Innovador de Da Nang, explicó que el proyecto “Da Nang, ciudad de innovación” busca convertir a la urbe en un centro internacional de emprendimiento e innovación, fortaleciendo los vínculos entre el Estado, las universidades y las empresas para dominar tecnologías estratégicas y desarrollar productos de alta tecnología.



Según el directivo, el objetivo final no es únicamente mejorar la posición en los rankings internacionales, sino formar empresas tecnológicas y startups capaces de competir a nivel global y generar valor real para la economía.



Los resultados comienzan a ser visibles. En 2024, Da Nang ingresó por primera vez en el grupo de los mil principales ecosistemas de startups del mundo y, en 2026, ascendió hasta el puesto 554, escalando 342 posiciones en apenas dos años.



Emprender con grandes aspiraciones



Vietnam figura entre las economías con mayor crecimiento dentro del grupo de países clasificados entre los puestos 21 y 50 del ranking global de StartupBlink 2026, considerado el segmento más dinámico de la clasificación.



A nivel local, Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Hai Phong también aparecen entre los mil ecosistemas de emprendimiento más destacados del mundo. En particular, Ciudad Ho Chi Minh ingresó por primera vez en el Top 100 mundial, al ascender 12 posiciones hasta el lugar 98.



De acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esta mejora coincide con la aceleración de las políticas de apoyo a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. En los últimos años, el país ha perfeccionado diversos marcos normativos para fortalecer el ecosistema emprendedor y promover el desarrollo de empresas tecnológicas.



Uno de los hitos más relevantes fue la aprobación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2025, que incorporó por primera vez los conceptos de “tecnología estratégica” y “producto tecnológico estratégico”. Posteriormente, el Gobierno definió una lista nacional de 10 grupos de tecnologías estratégicas y numerosos productos prioritarios.



En el marco de la implementación de la Resolución 57-NQ/TW, Vietnam se propone aumentar en un 30% el número de startups, crear entre 30 y 50 empresas derivadas de universidades e institutos de investigación y establecer al menos tres grandes centros de innovación y emprendimiento en Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh.



Según datos oficiales, a finales de 2025 el país contaba con unas cuatro mil startups innovadoras, incluidas dos empresas tecnológicas valoradas en más de mil millones de dólares y numerosas firmas emergentes del sector de economía privada.



El viceprimer ministro Nguyen Van Thang destacó que Vietnam atraviesa una nueva etapa de desarrollo impulsada por la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, la transformación digital y la integración internacional. En este escenario, los jóvenes emprendedores desempeñan un papel clave en la generación de empleo, riqueza y nuevos valores para la sociedad.



En los últimos años, numerosas empresas tecnológicas vietnamitas fundadas por jóvenes han logrado llevar productos digitales, software y soluciones de inteligencia artificial a mercados internacionales, demostrando que la distancia entre una idea nacida en Vietnam y el mercado global nunca había sido tan corta como en la actualidad.



Para impulsar el crecimiento de las startups, Nguyen Van Thang instó a construir redes de acompañamiento a largo plazo que ofrezcan asesoramiento en financiación, gestión y tecnología.



Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno de seguir perfeccionando el marco institucional y mejorando el entorno de inversión para facilitar el acceso de las empresas emergentes al capital, la tierra, los datos y los avances científicos y tecnológicos.



Con el respaldo de las políticas nacionales, los mecanismos de apoyo locales y los esfuerzos de la comunidad empresarial, el ecosistema vietnamita de innovación y emprendimiento continúa fortaleciéndose. La eliminación de barreras institucionales, la movilización de recursos y la ampliación de los espacios de innovación permitirán que más empresas vietnamitas se integren en las cadenas globales de valor, compitan en los mercados internacionales y contribuyan a generar nuevos motores de crecimiento para el país./.

VNA