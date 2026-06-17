Vietnam orienta la atracción de inversión extranjera hacia la alta tecnología

Hanoi (VNA)- La Resolución No. 10-NQ/TW, promulgada por el Buró Político el 8 de junio de 2026, reafirma el papel crucial del sector de la inversión extranjera para el crecimiento económico y del desarrollo socioeconómico de Vietnam en la nueva etapa, destacó Nguyen Thi Huong, subjefa de la Agencia de Inversión Extranjera, del Ministerio de Finanzas.



Durante la rueda de prensa correspondiente al segundo trimestre de 2026, celebrada esta mañana en Hanoi, la funcionaria reveló que la Resolución es el resultado de un exhaustivo proceso de investigación, revisión y evaluación del aporte tanto del sector privado como del sector de inversión extranjera al desarrollo económico del país.



Asimismo, precisó que el documento establece una serie de objetivos concretos para la captación de inversión extranjera en el período 2026-2030. Entre las metas más relevantes figura la aspiración de atraer entre 40 y 50 mil millones de dólares anuales en capital registrado, así como alcanzar un volumen de desembolso efectivo de entre 30 y 40 mil millones de dólares por año.



En este contexto, la estrategia de atracción de inversión se centrará en captar alrededor del 75% de los flujos de capital extranjero provenientes de socios pertenecientes a países desarrollados y economías de alta tecnología, caracterizadas por una sólida capacidad de innovación y modelos de gobernanza avanzados.



Más allá de ampliar la escala, la Resolución busca mejorar sustancialmente la calidad de los flujos de inversión extranjera directa (IED). Para ello, se propone superar limitaciones que han persistido durante los últimos años, entre ellas la transferencia tecnológica inferior a las expectativas, la escasa vinculación entre las empresas con capital extranjero y las compañías nacionales, el bajo nivel de localización de la producción y la todavía limitada participación de las empresas vietnamitas en las cadenas globales de valor.



Según Thi Huong, tras la promulgación de la Resolución, el Ministerio de Finanzas puso en marcha de inmediato las tareas necesarias para su implementación. En la actualidad, la cartera trabaja en la elaboración del proyecto de Resolución de la Asamblea Nacional sobre el programa de acción destinado a ejecutar la Resolución No. 68-NQ/TW sobre el desarrollo de la economía privada, documento que se prevé presentar al órgano legislativo para su examen durante el período de sesiones de octubre de 2026.



Inspección de placas de circuito impreso (PCB) para dispositivos electrónicos mediante magnificación con pantalla en la fábrica de Mektec Manufacturing Vietnam Co., Ltd., empresa con inversión japonesa, ubicada en el Parque Industrial Thang Long II del barrio de My Hao, provincia de Hung Yen. (Foto: VNA)



Tras la aprobación de la Resolución por parte de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Finanzas prevé presentar al Gobierno un programa de acción para su ejecución. Dicho plan establecerá de manera específica las responsabilidades de cada ministerio, organismo y administración local, con el propósito de garantizar una implementación sincronizada de las medidas previstas y el cumplimiento efectivo de los objetivos fijados.



De acuerdo con Thi Huong, la consecución de estas metas exige la puesta en marcha simultánea de diversos grupos de soluciones. Entre ellas destacan el incremento de la tasa de localización, el fortalecimiento de la participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro de las compañías de IED y la reorientación de la estrategia de captación de capital foráneo.



En este sentido, se busca pasar de un enfoque centrado principalmente en la cantidad a otro que priorice la calidad, la eficiencia, la incorporación de alta tecnología, la innovación y el desarrollo sostenible.



De cara a los próximos años, Vietnam dará prioridad a la captación de proyectos de IED de alta tecnología, con un elevado componente innovador, capacidad de transferencia de tecnologías, y fuertes vínculos con el sector empresarial nacional. Esta orientación constituye uno de los pilares de la estrategia de atracción de inversión extranjera de nueva generación.



Asimismo, el Ministerio de Finanzas mantendrá una estrecha coordinación con los distintos ministerios, organismos y localidades en la elaboración e implementación de los programas de acción correspondientes. El objetivo es incrementar la eficacia en la captación y el uso de la inversión extranjera, contribuyendo así al cumplimiento de las metas de crecimiento rápido y sostenible de la economía en el futuro, subrayó Thi Huong./.