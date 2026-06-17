Vietnam Airlines abre su primera ruta directa a Países Bajos

Ámsterdam (VNA) - Vietnam Airlines inauguró oficialmente la ruta directa Hanoi-Ámsterdam, marcando la primera vez en la historia de la aviación vietnamita que se establece un vuelo directo a los Países Bajos, uno de los principales centros económicos, financieros y logísticos de Europa.



Se trata de un paso estratégico crucial, que no solo amplía la red de vuelos internacionales de la aerolínea nacional, sino que también contribuye a elevar el nivel de cooperación integral entre Vietnam y los Países Bajos.



Al intervenir la víspera en la apertura, el embajador de Vietnam en los Países Bajos, Ngo Huong Nam, destacó la especial importancia de la ruta en el contexto del rápido desarrollo de las relaciones bilaterales.



Actualmente, Holanda es el mayor mercado de exportación de Vietnam en la Unión Europea (UE) y uno de los principales inversores europeos en la nación indochina, con áreas clave de cooperación que incluyen el comercio, la respuesta al cambio climático, el desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria, destacó.



De acuerdo con Ngo Huong Nam, la inauguración de esta ruta aérea es un paso preparatorio importante para elevar los nexos entre ambas naciones a una nueva altura en el futuro, entre otros aspectos.



A la vez, Patrick Roux, director ejecutivo de la Alianza de Líneas Aéreas SkyTeam, afirmó que con la conexión de Vietnam Airlines a Ámsterdam, esta se convierte en el decimoquinto miembro de SkyTeam en operar en el aeropuerto de Schiphol, transformando a Ámsterdam en el mayor centro de conectividad de la agrupación a nivel mundial.



Vietnam Airlines es un miembro muy activo y en rápido crecimiento de SkyTeam, destacó. Los clientes son los principales beneficiarios, pues disfrutan de las ventajas disponibles y de una experiencia fluida al volar con las aerolíneas miembro de SkyTeam, apuntó.



El lanzamiento de la ruta directa Hanoi-Ámsterdam no solo supone un logro para Vietnam Airlines, sino también un hito importante en el proceso de integración internacional de la aviación vietnamita, como contribución a mejorar la posición de la nación del Sudeste Asiático en el mapa de la aviación mundial y a generar un nuevo impulso para los intercambios económicos, culturales y turísticos entre ambos países.



En la ocasión, Vietnam Airlines también anunció que, a partir del 1 de julio de 2026, aumentará la frecuencia de la vía Hanoi-Moscú de tres a cuatro vuelos de ida y vuelta por semana, con el fin de satisfacer la creciente demanda de viajes entre Vietnam y la Federación Rusa./.

VNA