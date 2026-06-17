Economía

Provincia vietnamita de Phu Tho refuerza vínculos con Tailandia en comercio e inversión

Vietnam y Tailandia refuerzan su cooperación en Phu Tho con inversiones, ciudades inteligentes y proyectos industriales en el marco de “Conexión 2026”.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Phu Tho, Vietnam (VNA) – La Cancillería de Vietnam, la Embajada de Tailandia en Hanoi y el Comité Popular de la provincia norteña de Phu Tho organizaron hoy conjuntamente el programa “Conexión Tailandia en Phu Tho 2026”, con la participación de alrededor de 400 delegados.

En el marco del evento se llevaron a cabo diversas actividades de promoción de inversiones y comercio, conexión empresarial y la exposición Thai Connect Expo. El punto destacado fue la sesión temática “Conexión Tailandia-Vietnam: Ciudades inteligentes, motor del crecimiento económico y el desarrollo sostenible”, centrada en el intercambio de experiencias sobre transformación digital, desarrollo urbano inteligente, crecimiento verde y sostenible.

Con este motivo, las partes intercambiaron documentos de cooperación, entre ellos una carta de intención para la expansión del proyecto del grupo tailandés CP Group en Phu Tho, con una inversión prevista de 320 millones de USD; y memorandos de entendimiento de Central Retail Vietnam y MM Mega Market Vietnam.

Asimismo, se realizó una ceremonia de lanzamiento del proyecto del Parque Industrial Doan Hung – AMATA City Phu Tho, desarrollado por el grupo AMATA, con una superficie de casi 500 hectáreas, orientado a convertirse en un parque industrial ecológico moderno y un centro de producción de alta tecnología en la región, contribuyendo a un nuevo motor de crecimiento para la localidad.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, recalcó que el evento se celebra en el marco del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (1976–2026).

Señaló que Tailandia es actualmente el mayor socio comercial de Vietnam en la ASEAN, mientras que Vietnam es el sexto socio comercial de Tailandia a nivel mundial. El comercio bilateral alcanzó los 22 mil millones de USD en 2025 y se espera llegar a 25 mil millones en el futuro cercano. Tailandia cuenta con 805 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, con un capital registrado total de 15,4 mil millones de USD.

La embajadora de Bangkok en Hanoi, Urawadee Sriphiromya, destacó que el programa constituye una actividad conmemorativa del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas, contribuyendo a concretar la cooperación en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Valoró los esfuerzos de la provincia de Phu Tho en la creación de condiciones favorables para las empresas tailandesas, lo que refuerza la confianza de los inversionistas y fomenta la expansión de sus inversiones en la provincia.

El presidente del Comité Popular de Phu Tho, Tran Duy Dong, puntualizó que hasta junio de 2026, Tailandia cuenta con 16 proyectos de inversión en Phu Tho, con un capital total superior a 400 millones de USD, centrados en industrias de procesamiento y manufactura, infraestructura de parques industriales, comercio, servicios e inmobiliario.

La provincia aspira a seguir atrayendo inversiones en sectores de alta tecnología, logística, ciudades inteligentes, energía verde, economía circular, agricultura y turismo de alta calidad, subrayó.

A través del programa, Phu Tho continúa presentando su potencial, ventajas y entorno de inversión, con el objetivo de ampliar la cooperación internacional, fortalecer los intercambios entre pueblos y atraer recursos para el desarrollo socioeconómico local./.

VNA
#Tailandia #Phu Tho #AMATA City #cooperación económica
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