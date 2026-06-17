Cientos de expertos e inversores estadounidenses participarán en Semana de Negocios, Finanzas y Tecnología de Da Nang 2026

Da Nang, Vietnam (VNA) – La Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) en Vietnam enviará una delegación de 350 representantes, entre responsables de políticas públicas, inversores y expertos financieros de Estados Unidos, para participar en la Semana de Negocios, Finanzas y Tecnología de Da Nang 2026.



Según Chris Valoon, presidente de AmCham Vietnam en Da Nang, el evento reunirá a 35 destacados expertos internacionales, quienes analizarán las tendencias de las políticas financieras mundiales, compartirán experiencias de los principales centros financieros internacionales y debatirán estrategias para desarrollar un centro financiero moderno y atraer inversiones a Da Nang de forma eficiente y oportuna.



La semana, prevista para mediados de julio, atraerá a miles de participantes nacionales e internacionales. El evento ofrecerá una valiosa plataforma para conocer las tendencias globales más recientes, identificar oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos comerciales.



El programa incluirá diálogos políticos especializados y sesiones de intercambio de experiencias sobre marcos jurídicos, mecanismos regulatorios de entornos de pruebas (sandbox), finanzas digitales e innovación. Asimismo, contribuirá a reforzar la cooperación con socios estratégicos y a consolidar la posición de Da Nang como un centro regional de tecnología y finanzas emergente.



Por su parte, Ho Ky Minh, vicepresidente del Comité Popular de Da Nang y director de la agencia ejecutiva del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Da Nang (VIFC-DN), expresó su deseo de que esta iniciativa se convierta en un foro anual de prestigio que conecte a responsables políticos, expertos, empresas e inversores de Vietnam y de otros países.



Según señaló, el verdadero éxito del evento se reflejará en las alianzas concretas, los proyectos de inversión y los resultados tangibles que surjan de los intercambios y debates. También invitó a organizaciones internacionales, empresas, inversores, científicos y miembros de la comunidad innovadora a fortalecer la cooperación y acompañar el desarrollo de la ciudad en los próximos años.



Durante la semana se celebrarán diversos eventos destacados, entre ellos un diálogo político de alto nivel bajo el lema “Nuevo Crecimiento – Innovación – Ciudad Global”, el Foro Financiero de Vietnam 2026, seminarios sobre la colaboración entre el Estado, las universidades y las empresas, así como encuentros especializados sobre el desarrollo de la industria de los semiconductores. El programa incluirá además actividades de promoción de inversiones, networking empresarial y ceremonias de firma de acuerdos de cooperación.



Actualmente, Da Nang cuenta con una serie de mecanismos y políticas especiales para impulsar su desarrollo, entre ellos la creación del Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC) y diversas iniciativas destinadas a promover sectores estratégicos como la alta tecnología, los semiconductores, la inteligencia artificial, la innovación y la economía digital. La ciudad alberga además siete empresas emergentes dedicadas al diseño de circuitos integrados (CI) y más de 20 compañías que operan en la industria de los semiconductores./.

VNA