Premier asiste al Programa de conexión comercial y de inversión Vietnam-Rusia

Kazán, Rusia (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy en el Programa de Conexión Comercial y de Inversión Vietnam-Rusia, efectuada en el marco de su visita de trabajo en Rusia para participar en la Cumbre conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia.
El evento fue organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), en coordinación con la Embajada de Vietnam en Rusia, la Asociación Rusa de Exportadores e Importadores y la aerolínea Vietjet, con la participación de altos dirigentes de ambos países y más de un centenar de empresas.
Celebrado en un contexto de fortalecimiento continuo de las relaciones de amistad tradicionales entre Vietnam y Rusia sobre la base de su Asociación Estratégica Integral, el programa sirvió como plataforma para promover la cooperación económica, comercial y de inversión entre las comunidades empresariales de ambos países.
Durante su intervención, el ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, destacó el enorme potencial de cooperación bilateral y exhortó a las instituciones encargadas de la promoción comercial y de inversiones a seguir apoyando a las empresas para aprovechar de manera más eficaz el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEEA), contribuyendo así a impulsar los intercambios comerciales y las inversiones entre ambas naciones.
Uno de los momentos más destacados del programa fue la ceremonia de intercambio de acuerdos de cooperación entre empresas vietnamitas y rusas, celebrada bajo la presencia del primer ministro Le Minh Hung y altos representantes de los dos países.
En la ocasión se anunciaron numerosos acuerdos y memorandos de entendimiento en sectores como energía, ciencia y tecnología, infraestructura, transformación digital, salud, turismo e inversión, sentando las bases para la puesta en marcha de futuros proyectos conjuntos.
En el marco del foro, Vietjet anunció la apertura de tres nuevas rutas aéreas que conectarán las ciudades vietnamitas de Da Nang y Nha Trang con Moscú, Kazán y Novosibirsk.
Se espera que estas conexiones contribuyan a fortalecer los intercambios entre los pueblos, impulsar el turismo y facilitar las actividades comerciales y de inversión entre Vietnam y Rusia.
Tras la sesión plenaria, representantes empresariales de ambos países participaron en actividades de promoción comercial y de inversión, así como en encuentros directos destinados a explorar oportunidades concretas de cooperación en diversos sectores.
El Programa de Conexión Comercial y de Inversión Vietnam-Rusia 2026 reafirmó la determinación de los gobiernos, instituciones y comunidades empresariales de ambos países de promover una cooperación económica más sustancial, eficiente y sostenible, contribuyendo al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia./.