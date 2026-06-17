Premier asiste al Programa de conexión comercial y de inversión Vietnam-Rusia

Kazán, Rusia (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy en el Programa de Conexión Comercial y de Inversión Vietnam-Rusia, efectuada en el marco de su visita de trabajo en Rusia para participar en la Cumbre conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia.



El evento fue organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), en coordinación con la Embajada de Vietnam en Rusia, la Asociación Rusa de Exportadores e Importadores y la aerolínea Vietjet, con la participación de altos dirigentes de ambos países y más de un centenar de empresas.





El primer ministro Le Minh Hung asiste al Programa de Conexión Comercial y de Inversiones entre Vietnam y Rusia. Foto: VNA

Celebrado en un contexto de fortalecimiento continuo de las relaciones de amistad tradicionales entre Vietnam y Rusia sobre la base de su Asociación Estratégica Integral, el programa sirvió como plataforma para promover la cooperación económica, comercial y de inversión entre las comunidades empresariales de ambos países.



Durante su intervención, el ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, destacó el enorme potencial de cooperación bilateral y exhortó a las instituciones encargadas de la promoción comercial y de inversiones a seguir apoyando a las empresas para aprovechar de manera más eficaz el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEEA), contribuyendo así a impulsar los intercambios comerciales y las inversiones entre ambas naciones.



Uno de los momentos más destacados del programa fue la ceremonia de intercambio de acuerdos de cooperación entre empresas vietnamitas y rusas, celebrada bajo la presencia del primer ministro Le Minh Hung y altos representantes de los dos países.





En la ocasión se anunciaron numerosos acuerdos y memorandos de entendimiento en sectores como energía, ciencia y tecnología, infraestructura, transformación digital, salud, turismo e inversión, sentando las bases para la puesta en marcha de futuros proyectos conjuntos.





Vietjet anuncia la apertura de tres nuevas rutas aéreas que conectarán las ciudades vietnamitas de Da Nang y Nha Trang con Moscú, Kazán y Novosibirsk. Foto: VNA

En el marco del foro, Vietjet anunció la apertura de tres nuevas rutas aéreas que conectarán las ciudades vietnamitas de Da Nang y Nha Trang con Moscú, Kazán y Novosibirsk.



Se espera que estas conexiones contribuyan a fortalecer los intercambios entre los pueblos, impulsar el turismo y facilitar las actividades comerciales y de inversión entre Vietnam y Rusia.



Tras la sesión plenaria, representantes empresariales de ambos países participaron en actividades de promoción comercial y de inversión, así como en encuentros directos destinados a explorar oportunidades concretas de cooperación en diversos sectores.



El Programa de Conexión Comercial y de Inversión Vietnam-Rusia 2026 reafirmó la determinación de los gobiernos, instituciones y comunidades empresariales de ambos países de promover una cooperación económica más sustancial, eficiente y sostenible, contribuyendo al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia./.