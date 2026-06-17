Política

Premier vietnamita visita una exposición de alta tecnología de Tartaristán, Rusia

El primer ministro vietnamita visitó la exposición Made in Tatarstan en Kazán, destacando la innovación industrial y tecnológica de la región rusa.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, visita la exposición “Made in Tatarstan” (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, visita la exposición “Made in Tatarstan” (Fuente: VNA)

Kazán, Rusia (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, junto con una delegación de alto nivel, visitó la exposición “Made in Tatarstan” en la ciudad de Kazán, capital de la República de Tartaristán, Rusia.

La visita se realizó en el marco de la visita de Minh Hung a Rusia para participar en la Cumbre conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia y otras actividades bilaterales.

Durante el recorrido, el primer ministro de Tartaristán, Alexey Pesoshin, presentó a su homólogo vietnamita diversos productos industriales y de alta tecnología expuestos en la muestra.

Según explicó, Tartaristán es una de las regiones económicamente más desarrolladas de Rusia y cuenta con un elevado nivel de industrialización, con sectores estratégicos como la fabricación de camiones KAMAZ, la industria química, la producción de aeronaves civiles, vehículos aéreos no tripulados (UAV), helicópteros, así como las industrias alimentaria, textil y maderera.

Pesoshin destacó que “Made in Tatarstan” constituye una marca estratégica y una importante plataforma de exhibición destinada a presentar de manera integral el potencial industrial, tecnológico, productivo y exportador de la república.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, visita la exposición “Made in Tatarstan” (Fuente: VNA)



La exposición reúne a las principales empresas industriales de Tartaristán y exhibe productos representativos de sectores como la automoción y el transporte, incluidos los camiones pesados KAMAZ, los vehículos de lujo Aurus y los modelos comerciales de Sollers. En el ámbito aeronáutico, se presentan modernos helicópteros fabricados por la Planta de Helicópteros de Kazán.

Asimismo, la muestra incluye soluciones de tecnología de la información desarrolladas en la zona económica especial de Innopolis, drones destinados a la supervisión industrial y avanzadas estaciones de carga para vehículos eléctricos.

La zona exterior de la exposición exhibe vehículos, equipos y productos industriales fabricados en Tartaristán, mientras que el espacio interior presenta la historia, los principales logros y las fortalezas de la república en ámbitos como la cultura, las tecnologías de la información, la industria, la salud, el deporte y el turismo.

La exposición también ofrece actividades culturales, demostraciones de artesanía tradicional y muestras de gastronomía local.

La exposición “Made in Tatarstan” suele celebrarse al margen de grandes eventos y cumbres internacionales. Este año acompaña las actividades de la Cumbre Rusia-ASEAN, que se desarrolla del 15 al 19 de junio. Posteriormente, abrirá sus puertas al público y los visitantes en Kazán los días 20 y 21 de junio./.

VNA
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