Política

Premier vietnamita propone nuevas áreas de cooperación entre ASEAN y Rusia

Vietnam impulsa la cooperación ASEAN-Rusia en energía, comercio y transformación digital durante el Foro Empresarial celebrado en Kazán, Rusia.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la ceremonia inaugural del Foro Empresarial ASEAN-Rusia (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la ceremonia inaugural del Foro Empresarial ASEAN-Rusia (Fuente: VNA)

Moscú (VNA) – En el marco de su viaje de trabajo para asistir a la Cumbre conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, intervino hoy en la ceremonia inaugural del Foro Empresarial ASEAN-Rusia.

En su discurso, el jefe del Gobierno vietnamita destacó que el foro constituye una importante oportunidad para que la ASEAN y Rusia compartan orientaciones estratégicas destinadas a impulsar una cooperación más sustancial, estrecha y resiliente frente a las fluctuaciones globales.

El dirigente propuso tres orientaciones prioritarias de cooperación. En primer lugar, fortalecer la coordinación para desarrollar cadenas de suministro estables, flexibles y resilientes, así como ampliar las rutas de transporte que conectan el Lejano Oriente ruso con el Sudeste Asiático para facilitar el comercio y la inversión.

En segundo lugar, convertir la energía en uno de los pilares fundamentales de las relaciones ASEAN-Rusia, promoviendo la cooperación en áreas como las energías limpias, el gas natural licuado (GNL), el hidrógeno, la energía eólica marina y las tecnologías de ahorro energético, con el fin de reforzar la seguridad energética regional.

En tercer lugar, impulsar la cooperación en tecnología, innovación y transformación digital; apoyar a las empresas tecnológicas y las nuevas empresas innovadoras; y desarrollar un ecosistema dinámico de innovación que fortalezca los vínculos entre las comunidades empresariales de ambas partes.

Al reafirmar la disposición de Vietnam a desempeñar el papel de puente entre la ASEAN y la Unión Económica Euroasiática (UEEA), así como con Rusia, Minh Hung expresó su deseo de que las empresas continúen realizando inversiones a largo plazo, desarrollando nuevas cadenas de valor y ampliando las oportunidades de negocio.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (tercero de izquierda), participa en la ceremonia inaugural del Foro Empresarial ASEAN-Rusia (Fuente: VNA)

Por su parte, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, afianzó que el diálogo, la construcción de confianza, la cooperación práctica y la promoción de un sistema comercial multilateral basado en normas constituyen la vía para el desarrollo conjunto de la ASEAN y Rusia.

A su vez, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, subrayó la importancia de la conectividad, el comercio, la inversión y los intercambios entre los pueblos.

El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, solicitó centrar la cooperación en la seguridad energética y alimentaria, las cadenas de suministro, la economía digital y la transformación digital.

Los representantes empresariales consideraron que, con una población combinada de alrededor de 850 millones de personas, la ASEAN y Rusia cuentan con amplias oportunidades para ampliar la cooperación económica y de inversión, así como para integrarse más profundamente en las cadenas globales de suministro, especialmente en los sectores de energía, alimentos, tecnología digital e inteligencia artificial.

De acuerdo con el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshetnikov, en los últimos 10 años, las importaciones rusas procedentes de la ASEAN aumentaron un 70% mientras el comercio bilateral creció un 53%, hasta alcanzar los 21 mil millones de USD. Reshetnikov puntualizó que ambas partes disponen de un amplio potencial de cooperación gracias a la complementariedad de sus economías.

El Foro Empresarial ASEAN-Rusia y la Cumbre conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia se celebran en la ciudad de Kazán, la capital de la República de Tartaristán.

El presidente ruso, Vladimir Putin, envió un mensaje de bienvenida en el que recalcó el desarrollo sostenido de las relaciones entre Rusia y la ASEAN y mostró su confianza en que las decisiones adoptadas contribuirán a fortalecer el comercio, la inversión, la cooperación industrial y el diálogo entre las comunidades empresariales de ambas partes./.

VNA
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