Viceprimer ministro de Vietnam recibe al secretario general de la ASEAN

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, Phan Van Giang, recibió hoy al secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, quien se encuentra en Hanoi para participar en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026).



Durante el encuentro, Van Giang reconoció las importantes contribuciones de Kao Kim Hourn y de la Secretaría de la organización al trabajo común del bloque y a la cooperación con Vietnam en los últimos años.



El dirigente vietnamita subrayó la importancia de implementar de manera efectiva la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y sus respectivos planes estratégicos, especialmente en un contexto internacional y regional marcado por crecientes desafíos e incertidumbres.



En este sentido, señaló que la ASEAN debe fortalecer continuamente su capacidad de adaptación, resiliencia y autonomía estratégica.



Como prioridad inmediata, destacó la necesidad de aplicar eficazmente los compromisos recogidos en la Declaración sobre la respuesta a la crisis de Oriente Medio, aprobada por los líderes del bloque durante la 48.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en mayo de 2026.

El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, Phan Van Giang recibe al secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn (Fuente: VNA)

No obstante, enfatizó que la prioridad estratégica a largo plazo de la organización sigue siendo preservar la unidad, reforzar su papel central y garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, creando así condiciones favorables para el desarrollo y la prosperidad.



Para mantener su posición como uno de los principales motores de crecimiento de la región, Van Giang consideró fundamental fortalecer el comercio intrarregional, aprovechar de forma más eficiente la red de acuerdos de libre comercio ya existente y fomentar nuevos motores de crecimiento.



También insistió en la necesidad de situar a las personas en el centro de las políticas sociales relacionadas con la educación, la salud, el cambio climático y la protección del medio ambiente.



En materia de relaciones exteriores, señaló que la ASEAN debe profundizar aún más sus vínculos con los socios internacionales y garantizar que la expansión de sus relaciones vaya acompañada de una mayor calidad y eficacia en la cooperación.



En la ocasión, el viceprimer ministro destacó los avances logrados en la cooperación en defensa y militar dentro de la ASEAN, particularmente en mecanismos como la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM) y la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+).



Reiteró el compromiso de Vietnam de seguir contribuyendo activamente a estos mecanismos de cooperación.



Por su parte, Kao Kim Hourn elogió los logros socioeconómicos de Vietnam y sus aportes al desarrollo de la ASEAN. Afirmó que el país se ha convertido en un ejemplo de desarrollo sostenible y en uno de los miembros clave de la organización.



Reafirmó el compromiso de la Secretaría de la ASEAN de apoyar las iniciativas y esfuerzos de los Estados miembros, incluido Vietnam, para materializar los objetivos de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Destacó el éxito de la tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN, tanto por la relevancia de sus temas y contenidos como por la calidad de su organización. En su opinión, el foro está consolidando progresivamente su prestigio y reconocimiento a nivel regional, convirtiéndose en una valiosa plataforma de diálogo que contribuye a la formulación de políticas y la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045./.