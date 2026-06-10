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Vietnam fortalece su influencia con Foro del Futuro de ASEAN 2026

La propuesta de Vietnam sobre los temas de debate en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN 2026, relativa a la solidaridad y la autodeterminación del bloque, está en consonancia con los intereses de todos los Estados miembros de la agrupación.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, líderes de los países y delegados en el Foro de Desarrollo de la ASEAN. (Fuente: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, líderes de los países y delegados en el Foro de Desarrollo de la ASEAN. (Fuente: VNA)

Beijing (VNA) La propuesta de Vietnam sobre los temas de debate en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN 2026, relativa a la solidaridad y la autodeterminación del bloque, está en consonancia con los intereses de todos los Estados miembros de la agrupación.

Así lo afirmó el profesor Mi Liang, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de Idiomas Extranjeros de Beijing, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en China.

La sesión plenaria del foro se centrará en la resiliencia, la solidaridad y la autodeterminación de la ASEAN, posicionando al evento como una plataforma de diálogo abierto que complementa los mecanismos formales existentes de la asociación sudesteasiática, reiteró.

El acontecimiento, que se lleva a cabo en Hanoi del 9 al 10 del presente mes, enfatiza en la construcción de una Comunidad de la ASEAN centrada en las personas, la promoción de la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento en medio de la inestabilidad global, la protección de los intereses y la resiliencia de todos, a fin de garantizar que ningún grupo se quede atrás, comentó.

La solidaridad y la autodeterminación son también las razones más importantes para la cohesión de la ASEAN, subrayó el experto.

En lo que respecta a la prevención de conflictos, el académico chino consideró que ese es uno de los tres temas centrales de este foro. Al mismo tiempo, dijo que el debate sobre este tema tiene como objetivo mantener la paz y la estabilidad regionales y crear un entorno interno seguro para el desarrollo de la ASEAN.

El grupo debe seguir promoviendo mecanismos de diálogo, consulta y reconciliación para abordar las diferencias, manteniendo así un entorno pacífico y estable para el desarrollo de los países miembros, recomendó.

En lo que respecta a la inteligencia artificial (IA) y la tecnología de IA, el especialista también afirmó que estas son las áreas más importantes para el desarrollo futuro de la ASEAN. Mantenerse al día con las nuevas tendencias tecnológicas se considera un requisito para los países de la región, detalló.

Al referirse a la celebración por parte de Vietnam del Foro del Futuro de la ASEAN por tercera vez consecutiva —una iniciativa anunciada por el país indochino en la 43ª Cumbre del bloque celebrada en Yakarta, Indonesia, en septiembre de 2023—,afirmó que esta iniciativa ha recibido una respuesta positiva de los países miembros.

El hecho de que Vietnam siga siendo sede del foro demuestra su buena voluntad y responsabilidad al contribuir a los debates comunes y realizar una mayor aportación al desarrollo de la agrupación, así como refleja su creciente influencia dentro de la ASEAN y su posición cada vez más destacada en la región y a nivel internacional, argumentó.

El éxito de los dos foros anteriores, con la participación de altos funcionarios de los estados miembros de la ASEAN e incluso de países regionales como China, muestra también la creciente influencia diplomática de Vietnam, apuntó.

Se espera que en el futuro, el Foro del Futuro de la ASEAN desempeñará un papel cada vez más importante en los asuntos del grupo y se convertirá en una plataforma importante para el desarrollo regional, expresó./.

VNA
#Vietnam #Foro de Desarrollo de ASEAN #IA
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