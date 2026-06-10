Vietnam, actor clave en la configuración de una arquitectura regional centrada en la ASEAN

Sídney (VNA) - Vietnam ha logrado mantener y elevar la iniciativa del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) a lo largo de los años, contribuyendo de manera significativa al impulso del diálogo, el intercambio y la cooperación regional, destacó el profesor Carl Thayer de la Academia de Defensa de Australia, Universidad de Nueva Gales del Sur.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Australia con motivo de la organización del AFF 2026, el académico señaló que el Foro constituye un espacio de diálogo multidimensional que no solo reúne a altos funcionarios gubernamentales, sino también a representantes del mundo empresarial, los medios de comunicación y la comunidad académica.



Paralelamente, se celebran numerosas actividades complementarias, como mesas redondas sobre el papel de los partidos políticos del Sudeste Asiático en la construcción de la Comunidad de la ASEAN, diálogos juveniles con miras a 2030 y debates sobre la cooperación subregional del Mekong en el marco de la Visión ASEAN 2045.



En su opinión, se trata de una iniciativa innovadora, y subrayó que Vietnam ha impulsado la concreción de estas propuestas mediante acciones tangibles, incluida su incorporación en la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Thayer destacó que dicha visión constituye un proceso continuo que exige ajustes constantes por parte de los Estados miembros para garantizar un desarrollo estable, sostenible y centrado en las personas. Añadió que la seguridad no debe limitarse al ámbito militar, sino que debe abarcar también la seguridad humana, la resiliencia social, la gobernanza tecnológica y la diplomacia preventiva.



Este enfoque, afirmó, es el que Vietnam está incorporando cada vez más a la agenda de la ASEAN, priorizando soluciones prácticas, el diálogo y la escucha activa de la ciudadanía.



En relación con el papel de Vietnam como país anfitrión del Foro, especialmente tras importantes acontecimientos políticos internos recientes, el profesor consideró que el país busca proyectar un mensaje de estabilidad política, visión de modernización e integración internacional, así como su disposición a contribuir activamente a la configuración de la agenda y las instituciones de la ASEAN.



Asimismo, subrayó el apoyo continuo de Vietnam a la cooperación en la subregión del Mekong y a los países en desarrollo.



Según el académico, Vietnam se está consolidando progresivamente como un “centro” no solo de producción, sino también diplomático, gracias a una red de relaciones cada vez más amplia. En este contexto, el AFF 2026 se concibe como una agenda abierta en la que Vietnam desempeña un papel pionero en la formulación y promoción de ideas.



Thayer consideró que el país puede desempeñar un papel relevante en la configuración de una arquitectura regional centrada en la ASEAN, especialmente de cara a las oportunidades de coordinación en 2027, cuando Vietnam acogerá el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y Singapur asumirá la presidencia de la ASEAN.



En ese marco, subrayó la importancia de reforzar el papel proactivo de Hanoi para garantizar la eficacia sustantiva de la Cumbre de Asia Oriental y consolidar el papel central de la ASEAN.



El profesor también mencionó la iniciativa “Guardia Costera de Vietnam y sus amigos” como un ejemplo de cooperación en la aplicación de la ley marítima, y señaló que Vietnam podría ampliarla y coordinarla dentro del marco de la ASEAN, al tiempo que refuerza la cooperación en investigación y el intercambio de recursos en la región.



Finalmente, Thayer insistió en que las propuestas deben ser prácticas, innovadoras y orientadas a resultados concretos. A su juicio, el verdadero significado del “papel central de la ASEAN” debe construirse desde el propio bloque mediante logros tangibles, contribuyendo a gestionar la competencia entre grandes potencias, responder a los desafíos emergentes y fortalecer la confianza estratégica en la región./.

VNA