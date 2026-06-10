Vietnam y Camboya profundizan cooperación parlamentaria

Hanoi (VNA) - El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Doan Anh recibió hoy en Hanoi al titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional e Información de la Asamblea Nacional de Camboya, Suos Yara, quien se encuentra en el país con motivo de su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026).



Durante el encuentro, Nguyen Doan Anh afirmó que la presencia de la delegación del Partido Popular de Camboya en dicho foro no solo contribuye al éxito general del evento, sino que refleja de manera vívida la amistad, la solidaridad y la confianza mutua entre los Partidos, Estados y pueblos de ambos países.



El dirigente vietnamita valoró altamente los logros socioeconómicos alcanzados por el país vecino y expresó su convicción de que Camboya continuará cosechando nuevos éxitos en la construcción de una nación pacífica, estable, próspera y de desarrollo sostenible.



Al constatar el progreso positivo de los nexos de amistad tradicional y cooperación integral bilateral, Doan Anh resaltó que los lazos entre los órganos legislativos de Vietnam y Camboya son cada vez más profundos, sustanciales y efectivos.



Para consolidar esta tendencia, propuso que los órganos especializados de ambas legislaturas aumenten el intercambio de delegaciones y compartan experiencias en materia legislativa, de supervisión y toma de decisiones sobre asuntos nacionales de gran importancia.



Asimismo, instó a coordinar la fiscalización del cumplimiento de los acuerdos de alto nivel y mantener el apoyo mutuo en los foros parlamentarios regionales e internacionales, fortaleciendo la voz común de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en favor de la paz y la estabilidad.



Enfatizó que las últimas seis décadas han demostrado que la amistad entre Vietnam y Camboya constituye un activo invaluable para ambas naciones, forjado con el sacrificio y el acompañamiento de múltiples generaciones de líderes y ciudadanos, por lo que corresponde a las generaciones actuales preservar y transmitir estos valores a los jóvenes para asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo.



En ese sentido, reiteró que Vietnam otorga siempre la máxima prioridad al fortalecimiento de los vínculos de buena vecindad y cooperación integral con Camboya, considerando que la estabilidad y la prosperidad de esa nación vecina representan un beneficio directo para el propio territorio vietnamita.



Por su parte, Suos Yara elogió los avances del desarrollo socioeconómico de Vietnam en todos los campos y manifestó su certeza de que el país cumplirá con éxito las metas trazadas de convertirse en una nación en desarrollo con una industria moderna e ingresos medianos altos para 2030, y en un Estado desarrollado de ingresos altos para 2045.



El funcionario camboyano reafirmó la determinación de su país de cultivar la solidaridad histórica entre ambas naciones para que perdure de generación en generación.



Ante las complejidades del panorama político y económico global, Suos Yara subrayó la importancia capital de fortalecer la confianza y la cooperación en el eje Camboya-Vietnam-Laos.



Manifestó su anhelo de que los Parlamentos de Vietnam y Camboya sigan respaldándose mutuamente en el escenario internacional para responder a las aspiraciones de paz, estabilidad y progreso de sus respectivos pueblos./.

VNA