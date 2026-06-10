Viettel Cambodia lanza nuevo servicio logístico en Camboya

Phnom Penh (VNA)- Viettel Cambodia (Metfone), filial del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel), lanzó su servicio logístico Metfone Express en Phnom Penh, tras su éxito en el sector de las telecomunicaciones en Camboya.



A la ceremonia de lanzamiento la víspera asistieron el viceprimer ministro y ministro de la función pública de Camboya, Hun Many, y el ministro de Correos y Telecomunicaciones, Chea Vandeth, junto con el viceministro de Defensa de Vietnam, coronel general Nguyen Van Gau, entre otros.



Durante el evento, el director general de Metfone, Cao Manh Duc, afirmó que, durante sus casi 20 años de operaciones en Camboya, la empresa no solo ha invertido en infraestructura de telecomunicaciones, sino que también ha prestado especial atención a los recursos humanos y la tecnología, contribuyendo así a la transformación digital del país.



Señaló que el rápido crecimiento del comercio electrónico y la economía digital en Camboya impulsa la demanda de una conectividad de mercancías y servicios de cadena de suministro más eficientes.



Junto con el flujo de datos que permiten las redes de telecomunicaciones, la logística desempeña un papel crucial para garantizar el movimiento fluido de mercancías, apoyando la producción, las actividades comerciales y la vida cotidiana.



Manh Duc destacó que Metfone Express representa el siguiente paso en la estrategia de la compañía para construir un ecosistema digital integral en Camboya, mediante la integración de infraestructura digital con servicios logísticos modernos.



La compañía se ha comprometido con la inversión a largo plazo y la aplicación de tecnologías de gestión digital para desarrollar un sistema logístico inteligente, transparente y sincronizado que impulse el comercio electrónico y el crecimiento económico, dijo.



Duc afirmó que, si bien las telecomunicaciones transformaron la forma en que las personas se conectan, la logística digital tiene el potencial de reconfigurar el movimiento de mercancías y el funcionamiento de la economía.



Metfone aspira a convertirse no solo en un proveedor de servicios, sino también en un socio a largo plazo para el desarrollo de la economía y la sociedad digital de Camboya, enfatizó.



El ministro de Correos y Telecomunicaciones de Camboya, Chea Vandeth, elogió las contribuciones de Metfone al desarrollo socioeconómico, la creación de empleo, la transferencia de tecnología y la conectividad bilateral.



Describió el lanzamiento de Metfone Express como una muestra del compromiso a largo plazo y el espíritu innovador de la empresa vietnamita.



En sus declaraciones, el viceministro Nguyen Van Gau destacó que la expansión al sector logístico no solo tiene relevancia comercial, sino que también refleja la visión a largo plazo de la empresa y su apoyo al desarrollo económico de Camboya.



En el contexto de la rápida expansión de la economía digital y el sector del comercio electrónico en la región, la logística se considera cada vez más un motor clave para la conectividad de la cadena de suministro y el crecimiento económico.



Se espera que la entrada de Viettel en este sector fortalezca los vínculos económicos, facilite el comercio electrónico y contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad digital camboyana./.

VNA