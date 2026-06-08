Política

Cooperación parlamentaria impulsa las relaciones entre Vietnam y Camboya

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en esta capital al primer ministro de Camboya, Hun Manet, en el marco de la visita oficial de este último a Vietnam y de su participación en el III Foro del Futuro de la ASEAN.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibe al primer ministro de Camboya, Hun Manet. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibe al primer ministro de Camboya, Hun Manet. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en esta capital al primer ministro de Camboya, Hun Manet, en el marco de la visita oficial de este último a Vietnam y de su participación en el III Foro del Futuro de la ASEAN.

Durante el encuentro, Tran Thanh Man felicitó a Camboya por los importantes logros alcanzados bajo el reinado del rey Norodom Sihamoni, el liderazgo del Partido Popular Camboyano (PPC), encabezado por Hun Sen, y el Gobierno dirigido por el primer ministro Hun Manet, así como gracias a la supervisión de la Asamblea Nacional y el Senado y a la unidad del pueblo camboyano.

El dirigente parlamentario vietnamita expresó su satisfacción por los resultados de las conversaciones entre los jefes de Gobierno de ambos países, especialmente por las medidas concretas acordadas para materializar las orientaciones y consensos alcanzados por los dirigentes de las dos Partes y Estados durante la visita de Estado a Camboya del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y la celebración de las reuniones de alto nivel entre las dos y las tres Partes en febrero de 2026.

Asimismo, reafirmó que la Asamblea Nacional de Vietnam respalda de manera constante el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y desarrollo sostenible a largo plazo entre ambos países.

Por su parte, Hun Manet destacó los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam encabezado por el secretario general To Lam, el país cumplirá con éxito sus objetivos de desarrollo para las conmemoraciones centenarias. También valoró positivamente la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países, que ha contribuido de forma significativa al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

El primer ministro camboyano expresó además su profundo agradecimiento al Partido, al Estado y al pueblo vietnamitas por el apoyo constante y eficaz brindado a Camboya en diferentes etapas de su historia, especialmente en la lucha para poner fin al régimen genocida de Pol Pot y en el actual proceso de construcción y desarrollo nacional. Asimismo, destacó la cooperación vietnamita en áreas como la formación de recursos humanos, el bienestar social y la atención sanitaria para las comunidades que viven en las zonas fronterizas.

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Panorama del encuentro. (Fuente: VNA)



Hun Manet subrayó que el Gobierno camboyano continuará creando condiciones favorables para que las personas de origen vietnamita residentes en Camboya se integren plenamente en la sociedad y contribuyan al fortalecimiento de la amistad entre ambos países.

Los dos dirigentes valoraron positivamente los avances sustanciales registrados en las relaciones bilaterales, reflejados en resultados concretos en múltiples ámbitos. Destacaron el fortalecimiento de la confianza política, la estrecha cooperación en defensa y seguridad, así como el dinamismo de los intercambios económicos y comerciales.

Coincidieron en que la meta de alcanzar un volumen comercial bilateral de 20 mil millones de dólares es plenamente alcanzable. También resaltaron el creciente desarrollo de la cooperación en educación, cultura, turismo e intercambios entre pueblos.

Ambas partes acordaron que sus órganos legislativos seguirán promoviendo una mayor conectividad económica mediante el desarrollo de infraestructuras de transporte terrestre, fluvial, aéreo y fronterizo, con el objetivo de impulsar el comercio, la inversión, el crecimiento sostenible y los intercambios entre los ciudadanos de ambos países. También se comprometieron a reforzar la coordinación en la lucha contra los delitos transfronterizos, especialmente el fraude cibernético, para preservar una frontera de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo.

Los dos líderes destacaron igualmente el fortalecimiento de la cooperación entre el Senado y la Asamblea Nacional de Camboya y la Asamblea Nacional de Vietnam, especialmente a través de los encuentros periódicos de altos legisladores en foros multilaterales, que han contribuido a estrechar los lazos de solidaridad y amistad.

Asimismo, acordaron profundizar la cooperación parlamentaria mediante el intercambio de delegaciones de alto nivel, comités especializados, grupos de amistad, parlamentarios jóvenes y mujeres legisladoras, así como reforzar la coordinación en mecanismos multilaterales como la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF), la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía y otros espacios de cooperación regional e internacional.

Finalmente, ambos dirigentes destacaron el valor histórico de las relaciones entre Vietnam y Camboya y coincidieron en la necesidad de intensificar las actividades de divulgación, especialmente entre las nuevas generaciones, para reforzar la conciencia sobre la importancia de preservar y promover la amistad tradicional entre los dos países. En este contexto, señalaron que el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se celebrará el próximo año, constituye una oportunidad propicia para organizar actividades significativas que fortalezcan aún más los vínculos bilaterales./.

VNA
#Vietnam #Camboya #cooperación parlamentaria
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