Política

Hanoi impulsa cooperación urbana de la ASEAN hacia un desarrollo inteligente y sostenible

La Conferencia de Líderes de las Ciudades de la ASEAN 2026 se inauguró en Hanoi para promover ciudades inteligentes, sostenibles y conectadas mediante la cooperación regional

El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, y los delegados que asisten a la Conferencia posan para una foto grupal. Foto: VNA
El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, y los delegados que asisten a la Conferencia posan para una foto grupal. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – La Conferencia de Líderes de las Ciudades de la ASEAN 2026 se inauguró hoy en Hanoi bajo el lema “Impulsar el futuro desde ciudades inteligentes, sostenibles y conectadas”, con la participación de dirigentes de numerosas urbes del Sudeste Asiático, así como de expertos, organizaciones internacionales y socios para el desarrollo.

En la ceremonia de apertura, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, destacó que la presencia de los delegados refleja el espíritu de solidaridad, cooperación y la aspiración común de la ASEAN de construir ciudades sostenibles, prósperas y centradas en las personas.

Según Dai Thang, la ASEAN es una de las regiones más dinámicas del mundo. El rápido proceso de urbanización está convirtiendo a las ciudades en motores del crecimiento económico, la innovación y la conectividad regional. Sin embargo, los centros urbanos también enfrentan desafíos comunes, entre ellos el cambio climático, la presión sobre las infraestructuras, la contaminación ambiental, las exigencias de la transformación digital y la necesidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este contexto, fortalecer la cooperación entre las ciudades de la ASEAN constituye no solo una necesidad, sino también un importante impulso para materializar la visión de una Comunidad de la ASEAN resiliente, innovadora y sostenible. La conferencia ofrece una oportunidad para compartir experiencias, intercambiar iniciativas y desarrollar nuevos modelos de cooperación destinados a afrontar desafíos comunes y aprovechar las oportunidades derivadas de la Cuarta Revolución Industrial y la era digital, subrayó.

El dirigente de Hanoi señaló que la ciudad considera la transformación digital como un motor clave para su desarrollo. En este sentido, promueve la construcción de un gobierno digital, una economía digital y una sociedad digital, así como la aplicación de la inteligencia artificial, el análisis de grandes datos y otras tecnologías avanzadas para mejorar la gestión urbana, elevar la calidad de los servicios públicos y crear un entorno más favorable para ciudadanos y empresas.

Desde la perspectiva de la cooperación regional, el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, afirmó que los objetivos relacionados con las ciudades inteligentes, el desarrollo sostenible y el enfoque centrado en las personas podrán alcanzarse con mayor eficacia mediante una cooperación más estrecha entre las ciudades de la ASEAN.

El vicecanciller enfatizó que la Conferencia de Líderes de las Ciudades de la ASEAN 2026 es la primera actividad organizada en el marco del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), una iniciativa impulsada por Vietnam para promover el diálogo sobre políticas y contribuir a la construcción de la Comunidad del bloque. También es la primera vez que los líderes urbanos de la región cuentan con un espacio propio de diálogo dentro del AFF para intercambiar experiencias, buscar soluciones comunes y fomentar una cooperación más sustantiva.

Los participantes expresaron su expectativa de que la conferencia genere iniciativas prácticas en materia de gobernanza urbana inteligente, aplicación de la inteligencia artificial, transformación digital centrada en las personas, desarrollo de ciudades verdes y adaptación al cambio climático, al tiempo que abra nuevas oportunidades de cooperación entre las ciudades de la región.

Se espera que la conferencia contribuya a fortalecer los vínculos entre las ciudades de la ASEAN, promover el intercambio de experiencias en gestión urbana y ampliar la cooperación en economía, comercio, inversión, innovación e intercambios entre pueblos, apoyando así el objetivo de construir una Comunidad pacífica, estable, resiliente y sostenible./.

VNA
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