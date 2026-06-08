Destacan diplomacia económica como foco de la visita de premier tailandés a Vietnam

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, encabeza una delegación de alto nivel integrada por funcionarios gubernamentales y empresariales para visitar Vietnam del 8 al 9 de este mes, lo que dará continuidad al ritmo de desarrollo positivo en las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito económico.



Según la portavoz de la Oficina del Primer Ministro de Tailandia, Rachada Dhnadirek, durante su estancia en Hanoi, Charnvirakul mantendrá conversaciones con los líderes vietnamitas y se reunirá con representantes de empresas tailandesas que operan en el país indochino. Esta es una oportunidad para que ambos países promuevan una cooperación sustancial, transformando los compromisos y la buena voluntad política en proyectos concretos.



En la delegación participan numerosos ministros a cargo de sectores económicos clave, altos funcionarios, dirigentes militares y representantes de más de 10 de las principales empresas tailandesas que invierten en Vietnam. La composición de la delegación demuestra que el enfoque de Bangkok está en impulsar la cooperación en comercio, inversión, energía, turismo, industria, logística y en la conectividad del sector privado.



La vocera destacó que, bajo las directrices de Charnvirakul, los ministerios y sectores relevantes se concentrarán en identificar áreas que puedan promoverse de inmediato con Vietnam, incluyendo la expansión del comercio, la promoción de inversiones, el fortalecimiento de la conectividad logística, el desarrollo de energías limpias, la garantía de la seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de los recursos humanos.



Los gobiernos de ambos países coinciden en la postura de que la cooperación no debe limitarse únicamente a documentos o reuniones, sino materializarse mediante programas de acción, proyectos y resultados claros.



Tailandia y Vietnam tienen actualmente el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares. Según datos del Gobierno tailandés, el intercambio mercantil entre ambas naciones ronda actualmente los 24 mil millones de dólares. Ambas partes impulsan la estrategia de cooperación de las "Tres Conexiones", que abarca los ámbitos de las cadenas de producción, la infraestructura y la estrategia de desarrollo sostenible.



En el marco de la visita, además de los encuentros con los líderes de alto nivel de Vietnam, Charnvirakul trabajará con la comunidad empresarial tailandesa que invierte en Vietnam con el fin de buscar medidas de apoyo para expandir las operaciones comerciales y explotar más oportunidades en uno de los mercados de producción y consumo más dinámicos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



El 9 de junio, Charnvirakul asistirá a la ceremonia de apertura del III Foro Futuro de la ASEAN en el hotel Meliá Hanoi. Esta es la primera vez que un primer ministro tailandés asiste en persona al foro, lo que demuestra la importancia que Bangkok otorga a este mecanismo, así como a las relaciones de cooperación cada vez más estrechas con Vietnam./.

VNA