Vietnam y Laos cooperan estrechamente para implementar acuerdos de alto nivel

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió a Bounleua Phandanouvong, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), quien realiza una visita a Vietnam para participar en el coloquio “El papel de los partidos políticos en la construcción de la Comunidad de la ASEAN”, celebrado en el marco del Foro Futuro de la ASEAN 2026.



En el encuentro, realizado la víspera, Hoai Trung, secretario del Comité partidista de la Cancillería, afirmó que la participación de la delegación encabezada por Bounleua Phandanouvong reflejó la importancia que la parte laosiana concede a las relaciones entre los dos partidos, así como su compromiso de implementar los acuerdos de alto nivel.



Por su parte, Bounleua Phandanouvong apreció la iniciativa de organizar un coloquio como este, confió en que el evento ayudará a impulsar la cooperación y la solidaridad entre los partidos políticos del Sudeste Asiático y expresó la convicción de que la iniciativa será un éxito.



Además, expresó que el Partido y el Estado de Laos siempre otorgan la máxima prioridad a las relaciones de solidaridad especial entre los dos países. Ambas partes valoraron positivamente el desarrollo de la cooperación entre el Comité partidista del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del PPRL, especialmente tras la firma del Acuerdo de Cooperación para el período 2026-2030.



Coincidieron en continuar coordinando estrechamente para implementar de manera efectiva los acuerdos de alto nivel entre Vietnam y Laos y los proyectos clave de cooperación bilateral; preparar adecuadamente las visitas e intercambios de alto nivel y los mecanismos importantes de cooperación entre ambos países.



Asimismo, acordaron coordinar la organización de un seminario teórico entre el Partido Comunista de Vietnam y el PPRL en el próximo período; así como mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales, especialmente en el marco de la ASEAN.



Las dos partes también coincidieron en organizar las actividades conmemorativas por los 65 años del establecimiento de las relaciones exteriores entre Vietnam y Laos, así como los 50 años de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países, contribuyendo así a seguir fortaleciendo los vínculos de solidaridad especial entre Vietnam y Laos de manera cada vez más profunda, sustancial y eficaz./.

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