Primer ministro vietnamita preside ceremonia de bienvenida oficial a su homólogo camboyano

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy en Hanoi la ceremonia de bienvenida oficial en honor a su homólogo de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, quien realiza una visita oficial a este país y asistirá al tercer Foro Futuro de la ASEAN del 8 al 9 de junio de 2026.



Esta visita, que responde a una invitación del jefe del Gobierno vietnamita, constituye el segundo viaje oficial de Hun Manet a la nación indochina en calidad de primer ministro camboyano. El acontecimiento tiene como objetivo inyectar un nuevo impulso para profundizar los nexos bilaterales de manera sustancial y efectiva, contribuyendo a la paz, la estabilidad regional y la construcción de la Comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Como naciones vecinas cercanas con múltiples similitudes, Vietnam y Camboya establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 24 de junio de 1967. A lo largo de casi 60 años, la solidaridad y la amistad entre ambos pueblos se han forjado y consolidado desde los años difíciles de la lucha por la independencia nacional y la salvaguarda de la Patria, hasta la etapa actual de construcción y desarrollo nacional. Los líderes y ciudadanos de ambos Estados no han cesado de cultivar estos lazos de buena vecindad. Vietnam concede siempre gran importancia a los nexos con Camboya, así como a la solidaridad y cohesión entre Vietnam, Laos y Camboya, mientras que Camboya promueve de manera constante la cooperación entre los dos Partidos, Gobiernos y pueblos.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe a su homólogo de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet. (Foto: VNA)



Desde 2005, altos dirigentes de los dos países acordaron un nuevo lema para el desarrollo de los vínculos bilaterales: “Buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo”. Bajo esta orientación, las relaciones mutuas se han fortalecido en todos los campos, donde los lazos políticos y diplomáticos desempeñan el papel central en la dirección general de la agenda bilateral.



Los sectores de economía, comercio e inversión operan como el motor de la cooperación práctica y constituyen el foco principal de las relaciones bilaterales desde ahora hasta 2030. En la actualidad, Vietnam se posiciona como el tercer socio comercial de Camboya y su segundo mercado de exportación, con un intercambio comercial bidireccional que promedió alrededor de 10 mil millones de dólares anuales en los últimos años y alcanzó los 11,3 mil millones de dólares en 2025.



A la par de estos avances, la colaboración en defensa y seguridad continúa siendo un pilar fundamental, volviéndose cada vez más estrecha y sustancial. Además de los mecanismos de cooperación bilateral, los dos países coordinan estrechamente en foros internacionales, regionales y subregionales, al tiempo que se impulsa el desarrollo en otras áreas de interés mutuo como educación y formación, transporte, cultura, salud y telecomunicaciones.



Sobre esta base de amistad, la visita oficial del primer ministro camboyano posee un significado relevante al aportar una nueva fuerza impulsora a las relaciones bilaterales en todas las esferas, especialmente cuando ambas naciones se preparan para conmemorar el 60 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas (24 de junio de 1967 - 2027), un hito de especial trascendencia en la historia de los nexos compartidos.



Después de la ceremonia de bienvenida, los dos primeros ministros encabezaron las delegaciones de alto nivel de ambas naciones para sostener conversaciones oficiales con el fin de evaluar los resultados de la cooperación bilateral en el pasado reciente y proponer las orientaciones para el futuro.



Al término de las conversaciones, los jefes de gobierno atestiguaron la ceremonia de entrega de documentos de cooperación suscritos entre Vietnam y Camboya. Asimismo, ambos dirigentes recorrieron una exposición fotográfica que retrata al país, la gente y los lazos de buena vecindad y amistad tradicional entre Vietnam y Camboya, una muestra organizada de forma conjunta por la Oficina del Gobierno y la Agencia Vietnamita de Noticias./.